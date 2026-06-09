Lluvia Causa Inundaciones y Afectaciones Severas en Coatzacoalcos

Durante una hora la noche del lunes 8 de junio en Coatzacoalcos de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) llovió 97.3 milímetros.

Dejando diversas inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad como en la colonia Nueva Obrera. Así lo narra Eleuteria Melchor, afectada por las intensas lluvias en el sur de Veracruz.

Aquí anoche llegó acá a la rodilla aja arriba en el patio entro el agua en el corredor pues también adentro de la casa también perdió algo? No por qué subí rápido mi cama la subí al otro cuarto que tiene mi hijo y como dejo de llover gracias a Dios.

Varios vehículos quedaron varados en la inundación

Los reportes indican que más de una decena de automóviles quedaron varados en diferentes puntos de la ciudad, por las inundaciones y encharcamientos que el temporal lluvioso está generando en gran parte de la entidad. Así lo informó David Esponda - Director de Protección Civil en Coatzacoalcos

Provocó encharcamientos inundaciones en diversos sectores de la ciudad sobre todo lo más conflictivo fue la vialidad carros que se quedaron varados casas y cuántas casas nada más recibimos reportes de tres casas tres puntos que quede claro que llamaron al 911.

Puntos como la avenida Ignacio de la Llave e Independencia, Avenida I y Juan Escutia, así como Juan Osorio López, Zaragoza y Juárez entre Aldama y Galeana, Úrsulo Galván y Juan Escutia, incluso en calles como Cerro de la Mesa en la colonia Lomas del Bosque se fueron a pique.

Pronósticos señalan que las lluvias continuarán

Las lluvias en las próximas horas van a continuar, por lo que se mantiene activo el refugio temporal. Así lo informó David Esponda - Director de Protección Civil en Coatzacoalcos.

Hoy todavía se esperan lluvias y todavía más altas el pronóstico es de 150 milímetros y tenemos que estar muy atentos a las decisiones que vamos a tomar si estamos circulando normalmente las lluvias se están registrando en la tarde noche seamos prudentes en qué tomamos con avenida inundada no nos arriesguemos y no perdamos nuestro vehículo por querer cruzar un lugar no apto saldo blanco hasta el momento.

Las autoridades hicieron un llamado a la población en general a evitar circular en avenidas que se inundan y a no tirar la basura en la calle.