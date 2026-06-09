Lluvia Causa Inundaciones y Afectaciones Severas en Coatzacoalcos

Tras la intensa lluvia registrada la noche del pasado lunes en Coatzacoalcos autoridades de Protección Civil reportan un saldo blanco, sin embargo si hubieron diversas afectaciones.

persona caminando en calle inundada de CoatzacoalcosFoto: José Manuel Luna Perdomo

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Inundaciones en Coatzacoalcos: autos varados y casas afectadas. Lluvias continuarán, advierten autoridades. Evita circular en avenidas inundadas. Más detalles aquí.

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