Cielo Rojo en Veracruz Sorprende a Habitantes: ¿Por qué Ocurre Este Fenómeno?

Alrededor de las 5:30 de la mañana de este martes 9 de junio, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río amaneció con un cielo rojo, lo que llamó la atención de la ciudadanía. Este fenómeno tuvo una duración aproximada de 10 minutos.

Después, la mañana fue tomando su color normal en medio de un cielo nublado con amenaza aún de lluvia. Este fenómeno sirvió para muchos para una postal de este martes 9 de junio.

¿Por qué el cielo se pintó de rojo este martes en Veracruz?

De acuerdo con expertos en meteorología, la coloración observada pudo estar relacionada con efectos ópticos asociados a la iluminación solar, la nubosidad y la humedad atmosférica. Indicaron que la tonalidad anaranjada en el cielo puede explicarse por procesos de dispersión atmosférica de la radiación solar.

Cuando el Sol se encuentra próximo al horizonte, su luz debe atravesar una mayor porción de la atmósfera antes de alcanzar al observador. Durante este trayecto, las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) son dispersadas con mayor eficiencia, permitiendo que predominen las longitudes de onda más largas correspondientes a los tonos amarillos, naranjas y rojizos.

Debido a las precipitaciones registradas previamente, descartó que la tonalidad anaranjada observada haya sido ocasionada principalmente por polvo en suspensión, ya que la lluvia reduce la concentración de partículas atmosféricas mediante procesos de lavado.

La presencia de nubosidad y elevada humedad atmosférica, asociadas a las precipitaciones previas, pudo intensificar este efecto mediante procesos adicionales de dispersión y reflexión de la luz. Asimismo, las lluvias favorecieron el lavado atmosférico de partículas suspendidas, por lo que no existen elementos que permitan atribuir la coloración observada a una concentración significativa de polvo en la atmósfera.