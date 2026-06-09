Cielo Rojo en Veracruz Sorprende a Habitantes: ¿Por qué Ocurre Este Fenómeno?

La tonalidad anaranjada rojiza observada en el cielo, sorprendió a habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

Cielo Rojo en VeracruzFoto: N+

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La mañana en Veracruz-Boca del Río comenzó con un cielo rojo. Expertos explican cómo la luz solar y la humedad crearon este espectáculo. ¿Quieres saber más?

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