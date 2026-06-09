Suspenden Clases en Veracruz por el Mundial 2026: ¿Cuándo Será el Cierre de Escuelas?

Autoridades estatales, confirmaron que habrá suspensión de clases por el mundial 2026 en el estado de Veracruz, para todos los niveles educativos. Te compartimos cuándo se llevará a cabo esta cancelación de actividades educativas.

En una entrevista realizada en la ciudad de Veracruz, la gobernadora indicó que era oficial la suspensión de clases en todos los niveles, por la realización del mundial 2026 en México.

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¿Cuándo será la suspensión de clases en Veracruz por el mundial 2026?

Según la mandataria, la suspensión de actividades educativas será para el próximo jueves 11 de junio 2026, día de la inauguración del evento de futbol. Hasta el momento, no se ha informado si esta cancelación de clases se extenderá a más días.

Joven veracruzana gana boleto para ir a la inauguración del mundial 2026

Yolett Cervantes Cuahquehua, estudiante originaria de Tlaquilpa en Zongolica, ubicada en la zona serrana del estado de Veracruz, fue la elegida al ganar el boleto número 000, para presenciar el partido inaugural de México en el mundial 2026.

Desde el estado de Veracruz, Yolett acudirá el próximo 11 de junio la Ciudad de México, luego de ser la ganadora del concurso al mostrarse en un video dominando el balón de futbol. Así contó su emoción la joven de la zona serrana de Veracruz.