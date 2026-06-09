Suspenden Clases en Veracruz por el Mundial 2026: ¿Cuándo Será el Cierre de Escuelas?

Es oficial, autoridades confirmaron que habrá suspensión de clases en el estado de Veracruz por el mundial de futbol

Suspensión de clases en VeracruzFoto: N+

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Autoridades confirman: no habrá clases en Veracruz el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial. Entérate de más detalles.

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