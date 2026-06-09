Pablo Lemus Confirma Suspensión de Clases el 11 de Junio por Inauguración del Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el próximo 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior del estado, con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

¿Qué días se suspenderán las clases?

Lemus Navarro señaló que la suspensión de actividades aplicará únicamente durante el arranque de la justa mundialista, evento del que Guadalajara será una de las sedes en México.

Se explicó que la medida busca permitir la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades relacionadas con la inauguración del torneo internacional.

La suspensión de clases será únicamente el 11 de junio, día en que se realizará la inauguración del Mundial 2026. Las actividades académicas se reanudarán de manera normal al día siguiente.

¿Qué niveles educativos no tendrán clases?

La disposición aplicará para planteles públicos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior en toda la entidad, aunque se precisó que cada institución privada podrá determinar sus propias medidas de acuerdo con sus necesidades y organización interna.

Jalisco se prepara para recibir miles de visitantes nacionales y extranjeros durante el Mundial 2026, por lo que autoridades estatales trabajan en distintos operativos y estrategias para garantizar la movilidad, seguridad y desarrollo de las actividades relacionadas con el torneo.