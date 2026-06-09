Pablo Lemus Confirma Suspensión de Clases el 11 de Junio por Inauguración del Mundial 2026

El gobernador de Jalisco confirmó la suspensión de clases el día 11 de junio del 2026 por la inauguración del Mundial 2026

Suspenden clases en Jalisco por inauguración del Mundial 2026Foto: N+

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El 11 de junio de 2026 no habrá clases por la inauguración del Mundial. Prepárate para disfrutar del evento en Guadalajara, una de las sedes clave.

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