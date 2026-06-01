León del Zoológico de Guadalajara es Presuntamente Agredido por Visitante

Un león del Zoológico de Guadalajara fue presuntamente agredido por un visitante que le habría lanzado una piedra; autoridades del parque investigan el hecho

LeónFoto: N+

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Indignación en redes: un visitante del Zoológico de Guadalajara habría lanzado una piedra a un león. El zoológico investiga el incidente. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar estos actos?

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