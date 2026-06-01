León del Zoológico de Guadalajara es Presuntamente Agredido por Visitante

Un león africano del Zoológico de Guadalajara fue presuntamente agredido por uno de los visitantes, quien le habría lanzado una piedra, un hecho que quedó captado en imágenes compartidas en redes sociales.

“Gatito, michu, michu. Ay, ¿quién le aventó una piedra?”, se escucha una voz en el video.

En las imágenes que se viralizaron, se observa al ejemplar durmiendo, cuando de un momento a otro, una piedra cae cerca del hocico del león mientras de fondo se escucha a un hombre gritando e indicando que se levantara.

A través de un comunicado, el zoológico informó que el león fue revisado por el equipo médico veterinario y no se le encontró ningún golpe o herida, asimismo, aclaró que el incidente no fue reportado al personal en el momento que sucedió.

Zoológico de Guadalajara investiga los hechos

El zoológico añadió que en el material difundido en redes sociales no con claridad si en verdad se le arrojó una piedra, por lo que no se está investigando a una persona en particular.

Debido a la indignación que causó el video a los usuarios en redes sociales, hicieron un llamado a reportar cualquier acto que ponga en riesgo a las especies con la administración del parque para tomar acciones legales.

La Ley de Protección y Cuidado de los Animales de Jalisco sanciona el maltrato y la crueldad animal.