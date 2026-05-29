Asesinan a Vocero Juvenil de Movimiento Ciudadano en Transporte Público en Guadalajara

El vocero juvenil de Movimiento Ciudadano, Adrián Salinas Vázquez fue asesinado con un disparo en la cabeza mientras viajaba en una unidad de la ruta 186 del transporte público.

La unidad del transporte público de la ruta C-130 circulaba por la avenida Mariano Otero al cruce con Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones de los Arcos del Milenio en Guadalajara.

Ahí, según testimonios y las primeras investigaciones, el chofer urbano se le metió de manera intempestiva al conductor de un auto sedán, lo que desató una persecución. Según versiones, el chofer cambió de ruta, lo que generó molestias al automovilista.

Una mujer que se encontraba en el camión narró: “Se le metió el chofer y se enojó el del carro y ya después nos volvió a alcanzar y le dijo fíjate cabrón y empezaron a discutir”

Según pasajeros del camión urbano, fueron varios metros en los que ambos conductores se persiguieron mientras se gritaban ofensas de vehículo a vehículo, a pesar de que la unidad iba con usuarios. Los momentos de tensión aumentaban cuando los pasajeros veían cómo el otro conductor los seguía, por lo que, al cruzar la avenida Las Rosas, algunos optaron por pedir la parada.

El camión se detuvo y la tragedia llegó: el automovilista los alcanzó, sacó un arma de fuego y desde la ventanilla disparó contra la unidad.

Una pasajera declaró: “Los que veníamos de pasajeros decíamos este viene persiguiéndonos, nos va a hacer algo y yo le pedí la parada antes, de hecho, yo me bajo y sí nos alcanzó aquí y fue cuando nos balaceó el camión. Yo escuché dos disparos”.

Los pasajeros descendieron del camión y se resguardaron en un complejo de departamentos, donde pidieron auxilio a través del 911.

Elementos de la Policía de Guadalajara y paramédicos municipales se trasladaron al carril lateral de la avenida Mariano Otero, casi al cruce con Las Rosas donde confirmaron la muerte del joven.

Un elemento de la Policía de Guadalajara aseguró que el agresor se fugó pero cuentan con las características del vehículo y se encuentran en un operativo para dar con el responsable.

En la ventanilla quedó el impacto de bala y el cristal reventado. Sobre el cruce de la agresión está instalado un poste del Escudo Urbano, que será fundamental para las investigaciones. Además, la unidad del transporte público contaba con cámaras de circuito cerrado.

La zona fue resguardada de inmediato por elementos de la Policía de Guadalajara, primeros respondientes, así como agentes investigadores de la Fiscalía de Jalisco. A bordo del camión, peritos forenses recabaron indicios para integrarlos a la carpeta de investigación, mientras familiares del chofer urbano lo acompañaban, ya que se encontraba en estado de shock.

Luego de rendir su declaración, el chofer fue trasladado ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Al momento no se ha reportado la detención del automovilista que transitaba armado por las calles de Guadalajara.

Hoy en un altercado vial falleció Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga.

Condenamos este hecho y les aseguro que vamos a dar con el responsable.

A sus familiares mi más sentido pésame y nuestra absoluta solidaridad. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 29, 2026

A través de sus cuentas de redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó este hecho y expresó sus condolencias a la familia. Reiteró que el caso no quedará impune y que darán con el responsable.

¿Quién era Adrián Salinas Vázquez?

Luego del operativo e investigaciones se confirmó que la víctima es Adrián Salinas Vázquez quién se desempeñaba como vocero juvenil del partido Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, Jalisco. Según personas cercanas, disfrutaba de la música era soñador y un líder nato.

A través de redes sociales, amigos y familiares del joven han compartido sus condolencias a la familia Salinas Vázquez por lo ocurrido.