Asesinan a Vocero Juvenil de Movimiento Ciudadano en Transporte Público en Guadalajara

Un joven identificado como vocero de Movimiento Ciudadano en Jalisco fue asesinado en una unidad de transporte público.

Asesinan a Vocero Juvenil en Transporte Público en GuadalajaraFoto: Facebook: Adrian Octavio Salinas Tostado
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