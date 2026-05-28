Cierres Viales en Guadalajara por Operativo ‘Última Milla’: Estas son las Avenidas Afectadas

A partir de este jueves 28 de mayo, habrá cierres parciales y totales en vialidades cercanas al Estadio Guadalajara por el operativo ‘Última Milla’, previo a los partidos mundialistas.

¿Qué vialidades se verán afectadas por el operativo ‘Ultima Milla’?

Habrá cierres parciales en carriles del Anillo Periférico, avenida Aviación, avenida Las Torres y el Circuito JVC, esto por la colocación de estructuras y obras en los alrededores del estado.

Asimismo, la Policía Vial informó que los cierres totales se mantendrán sólo durante los días de partidos. Además, el acceso será controlado para colonos de fraccionamientos y para aficionados con boletos del partido de futbol en curso.

Así serán los cierres totales

Los cierres contemplados comenzarán cinco horas antes de cada partido y hasta dos horas después de terminar el encuentro en vialidades como avenida Vallarta, Circuito JVC, avenida del Bosque, el Anillo Periférico y Paseo de las Caobas.

Para los comerciantes de locales en el perímetro de tres kilómetros a la redonda que contempla el operativo, les informarán a proveedores que el paso se restringirá desde 24 horas antes y hasta el día después del partido, con el fin de mejorar la circulación en la zona.

Cabe mencionar que los partidos que se jugarán en Jalisco serán los siguientes:

Jueves 11 de junio a las 8:00 de la noche

Jueves 18 de junio a las 7:00 de la tarde

Martes 23 de junio a las 8:00 de la noche

Viernes 26 de junio a las 6:00 de la tarde

Siendo este último uno de los más esperados de toda la justa deportiva, de acuerdo con expertos.



