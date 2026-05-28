Cierres Viales en Guadalajara por Operativo ‘Última Milla’: Estas son las Avenidas Afectadas

Toma tus precauciones, porque se prevén cierres parciales en al menos cuatro vialidades cercanas al Estadio Guadalajara.

Carretera en GuadalajaraFoto: N+

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¿Vas al Estadio Guadalajara? Conoce los cierres viales por el operativo ‘Última Milla’. Afectará varias avenidas antes y después de los partidos.

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