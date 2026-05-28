Aprueban Diputados Anular Elecciones por Intervención Extranjera

Morena y aliados se impusieron como la mayoría en San Lázaro para aprobar la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal

Sesión extraordinaria de la Cámara de DiputadosFoto: N+

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Morena y aliados avanzan en San Lázaro: Elecciones podrían anularse por injerencia extranjera. ¿Es una medida necesaria o un arma política? Conoce más sobre la polémica reforma.

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