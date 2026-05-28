Aprueban Reforma al PJ que Empalma Elección Judicial y Revocación; Pasa al Senado

Los legisladores en San Lázaro continúan una intensa jornada en la que perfilan el avance de 3 dictámenes clave más

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Diputados Aprueban Aplazar la Elección Judicial a 2028 y Avalan Reelección de Magistrados

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La Cámara de Diputados mantiene una intensa jornada legislativa en la que se perfila el avance de cuatro dictámenes clave

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