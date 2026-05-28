Aprueban Reforma al PJ que Empalma Elección Judicial y Revocación; Pasa al Senado

La mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo particular la reforma al Poder Judicial luego de más de 15 horas de debate, y turnaron la iniciativa al Senado.

El proyecto plantea aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros hasta junio de 2028, con la posibilidad de empalmar tales comicios con la consulta de revocación de mandato del Ejecutivo federal.

El aval fue en las primeras horas de este jueves 28 de mayo. Hubo 322 votos a favor del oficialismo y 132 en contra, así como 22 abstenciones, todas de Morena.

Ahora, inicia la discusión del 41 constitucional para establecer como causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera.

Se prevé que la sesión se extienda de forma ininterrumpida durante el curso de la madrugada.

Así avanzó reforma al Poder Judicial

Poco antes de las 22:00 horas, se aprobó la primera reserva presentada por el líder del PT, Reginaldo Sandoval, que plantea delimitar la fecha de realización de consulta de revocación de mandato.

Con el cambio, la consulta se realizaría el primer domingo de junio del cuarto año de gobierno y ya no coincidiría con las elecciones federales. Sin embargo, sí podría empatar con comicios locales o con la elección judicial.

Una de las reservas más polémicas fue introducida por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Su iniciativa dividió a Morena y al PT.

En concreto, plantea que las cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral nombradas antes de la elección judicial tengan la posibilidad de reelegirse para un nuevo periodo en 2028.

Eso abre la puerta para que Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez permanezcan en el cargo hasta 17 años.

Sergio Ramírez Cuéllar se posicionó en contra de la reserva, mientras que el coordinador morenista, Ricardo Monreal, la respaldó.

Hasta las 17:15 horas, la discusión en lo particular de la reforma al Poder Judicial registraba un total de 34 oradores pendientes para concluir el debate.

Dentro de esta discusión, se aprobaron dos reservas de gran relevancia:

Secciones de la Suprema Corte: Una propuesta que será presentada por Leonel Godoy, la cual busca establecer que, con la previa aprobación del Pleno, puedan entrar en funciones las dos secciones nuevas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ajuste en periodos de juzgadores: Una segunda reserva para modificar el periodo de duración en el cargo de los magistrados de circuito y jueces de distrito que resulten electos en el proceso de 2028. El planteamiento reducirá dicho mandato a 8 años en lugar de 9 años, fijando su conclusión de forma definitiva para el año 2036.

Agenda nocturna: injerencia extranjera y cambios de última hora

Inmediatamente después de desahogar el dictamen judicial, el Pleno procedió a discutir la reforma al Artículo 41 Constitucional, la cual aborda la nulidad de elecciones en escenarios donde se compruebe injerencia extranjera.

Para este bloque electoral se ha establecido la siguiente ruta de trabajo:

Reforma constitucional al Art. 41): Cuenta con un acuerdo preliminar para una duración estimada de 2.5 horas, con la participación de 18 oradores en tribuna.

Leyes secundarias (medios de impugnación): Posteriormente, se abrirá el debate en torno a la ley secundaria en la materia, correspondiente a las reformas a la Ley de Medios de Impugnación, con un tiempo asignado de 1.5 horas. En este rubro específico, se proyecta que el coordinador Ricardo Monreal introduzca diversos cambios al texto.

Sesión maratónica hasta la madrugada

El cierre de la jornada parlamentaria corresponderá al análisis y debate del cuarto dictamen del día.

Se trata de la iniciativa presidencial para crear la Comisión en el INE que investigue candidatos.

Con base en la sumatoria de los tiempos asignados a cada dictamen y el número de oradores restantes, las proyecciones legislativas indican que la sesión de la Cámara de Diputados estará concluyendo durante la madrugada del jueves 28 de junio.

AMP y ASJ