¿Cómo Surgió el Ébola en la República Democrática del Congo y Dónde Hay Actualmente?

Actualmente, la República Democrática del Congo padece una epidemia de ébola que podría expanderse a otros países; te explicamos cómo surgió el brote

Entierran a persona muerta por ébola¿Cómo surgió el ébola en la República Democrática del Congo? Foto: Reuters

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El ébola y los conflictos armados en la RDC crean una tormenta perfecta. Con 223 muertes sospechosas, la situación es crítica. Aprende más sobre este desafío sanitario.

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