¿Cómo Surgió el Ébola en la República Democrática del Congo y Dónde Hay Actualmente?

La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta una epidemia de ébola que amenaza con convertirse en una amenaza regional. Te explicamos cómo surgió este virus y cómo se desarrolló el más reciente brote.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha confirmado 10 muertes por el virus y cataloga 223 defunciones más como sospechosas.

El actual brote ha sumado ya más de mil casos sospechosos.

La guerra civil en la RDC es uno de los principales factores que han permitido el avance del virus.

Epidemia actual de ébola, con menor letalidad

Además, de los más de mil posibles contagios y 223 muertes sospechosas en la región, se ha confirmado una muerte en Uganda. También se confirmaron seis casos en este país vecino a la República Democrática del Congo. Cabe señalar que Uganda ha cerrado sus fronteras para contener el número de infecciones.

La OMS ha señalado que la tasa de letalidad del actual brote de ébola es inferior a la registrada en los 16 brotes ocurridos en la República Democrática del Congo. La enfermedad fue identificada en la cuenca del río Ébola en 1976 y desde entonces se ha convertido en uno de los virus más temidos de la región.

La mayoría de las epidemias que ha vivido la región fueron causadas por la cepa Zaire. Esta versión del virus suele tener una tasa de letalidad del 60% al 90%. Hasta el momento es la única variante para la que se ha desarrollado una vacuna.

La cepa actual, identificada como Bundibugyo, estaría por debajo del 25%. La letalidad de esta cepa no solo es inferior a la de la cepa Zaire; también ha resultado con menor letalidad que los dos anteriores brotes provocados por la misma cepa en la región. En 2007 y 2012, los brotes de ébola Bundibugyo en la RDC tuvieron una letalidad que rondó entre el 30% y el 50%.

¿Cómo surgió el ébola en RDC?

El brote ocurrió en la antigua Zaire (hoy RDC) cerca del río Ébola, de donde tomó su nombre dicho virus.

Durante el primer brote registrado en la localidad de Yambuku, en el norte del país, una clínica reutilizaba agujas lo que ayudó a que el virus se propagara rápidamente entre pacientes y personal médico.

Todo indica que el paciente inicial habría sido un maestro de 44 años, quien habría contraído el virus después de consumir carne de un animal silvestre infectado.

Los conflictos armados, aliados del ébola en la República Democrática del Congo

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, ha advertido que el ébola tiene un aliado en los conflictos armados que asolan la región.

Desde hace más de tres décadas, el país centroafricano ha enfrentado una sucesión con enfrentamientos que dificultan la contención del brote. Al respecto, el funcionario dijo:

“El este de la RDC se enfrenta ahora a una catastrófica confluencia de enfermedad y conflicto, con el brote de ébola en la provincia de Ituri superando la capacidad de respuesta”.

En las zonas rurales de la provincia de Ituri, principal foco del brote, los enfermos son trasladados en motocicletas, ante la falta de ambulancias. La infraestructura sanitaria es practicamente inexistente. Ahora, los trabajadores sanitarios deben lidiar, además del virus, con los grupos armados que buscan controlar la región. Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo al respecto:

“Los trabajadores de primera línea lo arriesgan todo, mientras que los ataques a los centros de salud hacen que el rastreo de casos y sus contactos sea prácticamente imposible”.

Y añadió:

“No podemos generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”.

El virus del ébola provoca una infección que, en un principio, puede confundirse con influenza o incluso malaria. No obstante el cuadro clínico evoluciona en muchos pacientes hacia fiebres hemorrágicas, así como daño renal y hepático.

El ébola se transmite principalmente a través de fluidos corporales y no se contagia a través de los aerosoles que exhalamos, como sí ocurría en el caso de la covid.