Se Dificulta Contención del Brote de Ébola: OMS Alerta por Grave Situación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la grave situación del brote de ébola, debido a que se dificultó su contención.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la situación en la provincia de Ituri ha superado la capacidad de respuesta médica y pidió un “alto el fuego inmediato” para permitir el acceso de personal de salud y ayuda humanitaria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Habla sobre Brote de Ébola rumbo al Mundial 2026

A través de un mensaje publicado en la red social X, Tedros aseguró que el este de la RDC enfrenta un escenario crítico por la combinación de inseguridad y expansión del virus, lo que complica la atención de pacientes y el seguimiento epidemiológico.

Brote de ébola deja cientos de casos sospechosos

Según el más reciente informe de la oficina regional para África de la OMS, hasta el 24 de mayo se habían contabilizado 906 casos sospechosos de ébola y al menos 223 muertes sospechosas relacionadas con la epidemia.

El brote fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo y desde entonces las autoridades sanitarias han intentado reforzar los protocolos de vigilancia, aislamiento y rastreo de contagios en las zonas afectadas.

Sin embargo, la presencia de grupos armados y los enfrentamientos en distintas regiones del este del país han limitado el acceso a comunidades donde podrían existir nuevos contagios.

La OMS alertó que el deterioro de las condiciones de seguridad está afectando directamente las operaciones médicas, el traslado de suministros y el trabajo del personal sanitario en terreno.

Especialistas también advirtieron que la movilidad de personas desplazadas por la violencia podría incrementar el riesgo de propagación del virus hacia otras regiones si no se logra estabilizar la situación.

El organismo internacional reiteró el llamado a fortalecer la cooperación humanitaria y garantizar condiciones seguras para atender la emergencia sanitaria en la República Democrática del Congo.

FBPT