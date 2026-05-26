¿Qué Hará México para Evitar Contagios de Ébola en Copa del Mundo 2026? Este Es el Plan

Las autoridades de México informaron sobre la estrategia para evitar contagios de ébola ante brote en países de África

David Kershenobich, secretario de SaludFoto: Cuartoscuro

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