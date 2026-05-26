¿Qué Hará México para Evitar Contagios de Ébola en Copa del Mundo 2026? Este Es el Plan

Este martes, 26 de mayo de 2026, el Gobierno de México anunció qué hará para evitar casos de ébola en el país durante el Mundial 2026.

En conferencia de prensa mañanera, David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, informó que “en México no se han registrado casos y el riesgo de propagación es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”.

Indicó que los casos han ocurrido fundamentalmente en República del Congo y Uganda y que existe otro centro de vigilancia en Sudán del Sur, porque conforma la región donde se han detectado esos casos de ébola, sin embargo, recomendó estar pendientes de cómo evoluciona

“Ayer, el director de la OMS comentó que el brote de ébola continúa en evolución y la situación puede empeorar antes de mejorar, pero eso se refiere fundamentalmente a la región de los tres países donde está contenido”, destacó el funcionario.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hasta el momento no hay informes de mexicanos contagiados de ébol en los países donde hay brote y tampoco hay solicitudes de apoyo para regresar al país.

“Ya se está en contacto con mexicanos en esos países (donde hay brote de ébola), y con la Secretaría de Salud...No (han solicitado apoyo para regresar al país) que hasta ahora que tengamos información".

Indicó que en el caso de visitantes se les orienta que estén 21 días en aislamiento

¿Qué hará México para evitar casos de ébola?

El secretario David Kershenobich informó que México, como país anfitrión de la Copa del Mundo 2026, "está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible", por lo que implementará:

Protocolo de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá, en contexto de la Copa del Mundo.

Además, hará filtros sanitarios en Aeropuertos Internacionales, así como medidas preventivas y una revisión documental y del itinerario de los pasajeros, porque pueden haber llegado no necesariamente de esos sitios sino haber estado en otro país.

Destacó que los mexicanos “no tiene ninguna restricción particular para poder regresar al país”.

“Las personas que residen ahí y no son mexicanas y están en situación de contacto les estamos avisando que tengan 21 días d estancia ahí en aislamiento antes de viajar al país”.

Respecto al caso de aficionados y turistas que vengan al Mundial, dijo que “no hay una restricción completa a que puedan viajar, pero sí se recomienda 21 días de aislamiento estando ahí”.

Señaló que en caso de que alguna persona exista la sospecha “tendremos una vigilancia epidemiológica activa, es decir, se registra, llega al aislamiento, tomamos todos su datos, documentales, lugar de estancia y se le estará contactado cada 24 horas para saber que no presente sintomatología sugestiva de tener ébola”.

La vigilancia epidemiológica será activa de contacto con esas personas.

“Si no tuviéramos la Copa del Mundo sería una situación completamente distinta. Seguiremos con avisos epidemiológicos emitidos tanto por la Dirección General de Epidemiólogía como por la Secretaria de Salud”, dijo.

Destacó que México mantendrá vigilancia epidemiológica, a pesar de que el brote parece estar contenido en los países donde se originó y reiteró la importancia de estar pendientes de su evolución.

“Ante este brote y con el fin de privilegiar la salud pública y la gestión de riesgos sanitarios es muy importante la prevención”, añadió.

Indicó que “México recomienda a que quienes hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días reprogramen su viaje para una fecha posterior, una vez que la emergencia se dé por concluida".

“La recomendación es que a las personas de esos países traten de reprogramar sus viajes".

Ante el brote de ébola, México recomienda reprogramar su viaje a personas que han permanecido o transitado la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días, informó David Kershenobich, secretario de Salud. pic.twitter.com/Hbfv7lFwIF — NMás (@nmas) May 26, 2026

El secretario recordó que el virus ébola no se transmite como el Covid, por vías respiratorias, sino por secreciones y fluidos de personas infectadas, por lo que haber estado en contacto con una persona infectada es muy relevante, 21 días previo al inicio de signos o síntomas.

Detalló que una de las características para diagnóstico de ébola es sangrado inexplicable.

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