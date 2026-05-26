¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Así el Nivel de las Presas en Mayo de 2026

El Sistema Cutzamala poco a poco se recupera de una larga sequía gracias a las lluvias que se han registrado. Te decimos cómo está el nivel de la presas de este importante sistema hídrico que abastece al Valle de México, durante mayo de 2026.

Cabe recordar que el Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua, que aporta el 26% del agua potable que se consume en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado da a conocer el reporte del Sistema Cutzamala y del nivel de las presas que lo conforman. En N+ te damos el dato oficial, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Nivel de presas en mayo de 2026

De acuerdo con la Conagua, el Sistema Cutzamala tiene el 68.35% de almacenamiento total, hasta el corte del 24 de mayo de 2026, cuenta con 782,521,000 millones de metro cúbicos de agua.

De acuerdo con el reporte oficial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, este es el nivel actual de las tres principales presas:

Villa Victoria: Al 64.20% de su capacidad, al registrar 119.245 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 78.21% de su capacidad, al registrar 308.463 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 52.94% de su capacidad, al registrar 107.160 millones de metros cúbicos de agua.

En resumen, la capacidad de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 534,870,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos, es decir, está al 68.35%.

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