Irán Acusa a EUA de Violar Alto al Fuego: ¿Habrá Consecuencias?

Irán señala que Estados Unidos llevó a cabo acciones “agresivas” en una provincia y dice que eso demuestra la “maña fe” de Washington

Puerto de Bandar Abbas, provincia de Hormozgán, Irán, el 26 de febrero de 2026.Foto: Planet Labs PBC, vía Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tensión en el Golfo: Irán denuncia ataques de EUA en Hormozgán y advierte que no quedarán sin respuesta. ¿Cómo afectará esto las conversaciones de paz?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+