Irán Acusa a EUA de Violar Alto al Fuego: ¿Habrá Consecuencias?

Este martes 26 de mayo de 2026, Irán acusó a Estados Unidos de América (EUA) de violar el alto al fuego vigente desde el 8 de abril, después de los ataques de anoche contra algunas posiciones en la provincia de Hormozgán.

Esa situación demuestra la “mala fe” de Washington en medio de las negociaciones sobre un acuerdo de paz, consideró Irán.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, expresó en un comunicado.

Irán acusa acciones “agresivas” de EUA

Según el Ministerio, el Ejército estadounidense llevó a cabo en las últimas 48 horas acciones “agresivas” en Hormozgán, pero no ofreció detalles sobre los ataques.

Además, denunció supuestos actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes, en el marco del cerco naval impuesto por Washington sobre buques y puertos iraníes el 13 de abril.

“Actos no se quedarán sin respuesta”

Ante ello, advirtió de que el Gobierno de EUA es “responsable de todas las consecuencias derivadas de estos actos agresivos” y aseguró que la República Islámica “no los dejará sin respuesta”.

El Ministerio agregó que las acciones estadounidenses se produjeron mientras continúan los contactos diplomáticos mediados por Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz, y afirmó que estos hechos demuestran la “mala fe” y el “incumplimiento de compromisos” por parte de Washington.

Ataques, en defensa propia: EUA

Por su parte, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) informó anoche sobre ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.

Mientras que medios iraníes reportaron fuertes explosiones hacia la medianoche (20:30 GMT) en la ciudad de Bandar Abás.

Acciones recientes

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció hoy que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado el espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico.

El cuerpo militar de élite advirtió sobre cualquier violación del alto el fuego por parte de EUA y consideró “legítimo y definitivo” su derecho a una respuesta recíproca.

Con información de EFE.

SPB