Anuncian Medidas Financieras para Prevenir Lavado de Dinero en el Marco del Mundial 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han anunciado medidas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos en el marco del Mundial 2026. También buscarán impedir actividades relacionadas con la trata de personas.

En un comunicado, las instituciones señalaron que los eventos deportivos de este tipo son oportunidades de desarrollo, pero deben blindarse ante el acecho de actividades criminales.

Se reforzará la identificación de operaciones irregulares y el monitoreo de posibles actividades delictivas.

Blindan Mundial contra lavado de dinero

La UIF y la CNBV ha publicado un comunicado conjunto donde señalan que reforzarán el sistema financiero para impedir delitos como el lavado de dinero en el marco del Mundial 2026. Al respecto, el comunicado señala:

“Si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas”.

Las dos instituciones financiera han alertado a los sujetos obligados del sistema financiero con el propósito de fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas.

Según explicaron la UIF y la CNBV, tanto bancos como autoridades deberán fortalecer sus procesos de monitoreo. También tendrán que reforzar la identificación de operaciones inusuales. Muy especialmente, deberán atender las señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

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Colaboran con Estados Unidos y Canadá para reforzar seguridad financiera

Para estas acciones, se mantendrá la coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). Las herramientas proporcionadas por el gobierno permitirán mejorar los análisis de riesgos y las prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.

Las instituciones mexicanas también llaman al fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una mayor coordinación entre las instituciones financieras y las autoridades. Especialmente, se buscará la detección oportuna de operaciones sospechosas que pudieran representar riesgos para la integridad del sistema financiero.