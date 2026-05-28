Anuncian Medidas Financieras para Prevenir Lavado de Dinero en el Marco del Mundial 2026

La UIF y la CNBV anunciaron que fortalecerán el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y otros delitos en el marco del Mundial 2026

La apertura del mundial será el 11 de junio. Foto: CuartoscuroLa apertura del mundial será el 11 de junio. Foto: Cuartoscuro

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Mundial 2026: La UIF y CNBV refuerzan medidas contra el lavado de dinero y trata de personas. ¿Qué implican estas acciones para el sistema financiero?

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