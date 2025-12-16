CNBV Revoca a Vector Licencias de Casa de Bolsa y Operadora de Fondos de Inversión

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a Vector este martes 16 de diciembre de 2025 sus licencias para operar en México como casa de bolsa y operadora de fondos de inversión.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el regulador financiero publicó este martes dos oficios mediante los que se revocaron las autorizaciones a Vector.

Según los oficios publicados, tanto Vector Fondos como Vector Casa de Bolsa solicitaron a la CNBV la revocación de sus autorizaciones conforme a lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) y el artículo 84 Bis 4 de la Ley de Fondos de Inversión (LFI).

¿Qué eran Vector Casa de Bolsa y Vector Fondos?

Vector, antes Sociedad Bursátil Mexicana, S.A., Casa de Bolsa, operaba como casa de bolsa desde 1976, año en el que este tipo de instituciones financieras no se encontraban sujetas a un régimen de autorización para organizarse y operar como tales.

Como operadora de fondos de inversión, Vector Fondos, antes Vector Operadora, obtuvo su licencia para operar mediante esta figura en septiembre de 2004.

Vector deja de operar en México

En octubre de 2025, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, instituciones financieras sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto con CIBanco, dejaron de operar en México, confirmó la Asociación de Bancos de México (ABM).

Ambas instituciones suspendieron sus actividades en el país luego de que sus activos fueran transferidos a otras instituciones, dijo el vicepresidente de la ABM, Jorge Arturo Arce.

La suspensión de actividades de Vector e Intercam Banco se da en el marco de los señalamientos del FinCEN, que las acusó de ser una presunta "fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero" en relación con el tráfico de opioides.

