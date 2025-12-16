Peso Mexicano Amplía Racha Ganadora y Vuelve a Cerrar por Debajo de las 18 Unidades por Dólar

El peso mexicano se apreció de nueva cuenta este martes 16 de diciembre de 2025 luego de la publicación del esperado informe del mercado laboral estadounidense.

La divisa mexicana cotizaba en 17.96 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0.09% a medida que el dólar estadounidense se debilitó frente a una cesta de divisas referenciales.

El dólar cayó el martes frente a las principales divisas tras la publicación de unos datos económicos retrasados que mostraron un crecimiento del empleo mayor de lo esperado

¿Por qué se apreció hoy el peso frente al dólar?

La moneda local reaccionó al crecimiento del empleo en la mayor economía del mundo, que repuntó en noviembre después de que las nóminas no agrícolas disminuyeran en octubre, en medio la de incertidumbre derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump.

A nivel local, la atención de los participantes está puesta en la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un nuevo recorte a la tasa clave de interés.

Bolsa mexicana hila su segunda jornada de pérdidas

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) extendió un ajuste desde sus máximos históricos. El índice bursátil S&P/BMV IPC cayó un 1.70% a 63 mil 230.87 puntos, en su segunda jornada de pérdidas después de haber alcanzado niveles récord en torno a 65 mil 250 unidades.

Los títulos de Grupo Financiero Banorte encabezaron el declive, con un 4.37% menos a 166.86 pesos, seguidos por los de Banco del Bajío, que restaban un 4.31% a 47.29 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7.15%, 10 puntos base por debajo de su remate previo.

