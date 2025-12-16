"Intente Más Tarde": Usuarios Reportan Fallas en App de Banamex por Segundo Día Consecutivo

Usuarios del banco Banamex reportaron este martes 16 de diciembre, por segundo día consecutivo, fallas con la aplicación móvil, las cuales son provocadas por una intermitencia general en los sistemas de la institución financiera.

Vía la red social X, el servicio de atención al cliente del banco informó que la intermitencia general su sistema continúa este martes 16 de diciembre. "Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible", añadió.

Suman más de 24 horas de intermitencia en los sistemas de la institución financiera.

Las fallas comenzaron antes del mediodía del lunes 15 de diciembre.

"Desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde", respondieron los asistentes del banco a los usuarios que pedían soporte para acceder a la app de Banamex.

Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarle el servicio, por favor intente más tarde. Agradecemos su comprensión.-Jorge — Banamex (@banamex) December 16, 2025

Usuarios, sin poder acceder a app ni realizar pagos

La intermitencia general en los sistemas ha provocado que los usuarios del banco no puedan acceder a la app para poder realizar pagos y otro tipo de operaciones digitales.

Otro grupo de usuarios reportó el cambio de su contraseña, la aparición de errores y la desaparición temporal de algunas funcionalidades producto de las fallas.

¿Qué hacer si la app Banamex no está disponible?

De acuerdo con la institución financiera, ante una intermitencia de servicios digitales, los usuarios deben hacer lo siguiente:

Intenta ingresar más tarde. Utiliza BancaNet. Ubica el cajero automático más cercano a tu domicilio. Acude a tu sucursal más cercana en horario de servicio.

Como parte de este procedimiento, no es necesario que los usuarios reporten esta situación, toda vez que los equipos del banco se encuentran trabajando para "resolverla lo más pronto posible", añade el banco.

Cuando el servicio se restablezca, te lo informaremos en nuestros distintos canales digitales y telefónicos, así como en nuestras sucursales

