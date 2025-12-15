Citi Concluye Venta del 25% de Banamex al Empresario Mexicano Fernando Chico Pardo

Citi anunció este lunes 15 de diciembre de 2025 el cierre de la venta de una participación accionaria de 25% en Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia.

Tras concretarse la venta, Chico Pardo asumió con efecto inmediato la presidencia del consejo de administración de Grupo Financiero Banamex.

Noticia relacionada: Usuarios Reportan Fallas en App de Banamex y Preventas de Boletos para Conciertos

Vía un comunicado, Citi informó que la operación, que se anunció en septiembre de este año, recibió todas las autorizaciones necesarias de los reguladores financieros y de competencia mexicanos.

Al respecto, Jane Fraser, presidenta y CEO de Citi, dijo que el cierre de la operación los acerca a su prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y pone al banco "en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos".

También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas

Chico Pardo se convierte en el accionista individual más grande Banamex

Por su parte, Chico Pardo señaló que con la conclusión de esta operación inicia su camino como el accionista individual privado más grande de Banamex. "Este es más que un compromiso financiero, es profundamente personal".

Estoy orgulloso de liderarlo con mis hijos, asegurando que Banamex se mantendrá como pilar del futuro de México

Fernando Chico Pardo, Orgulloso de Regresar a Banamex a "Manos de Mexicanos"

¿Qué pasará con el porcentaje restante de Banamex?

El porcentaje accionario restante del Grupo Financiero Banamex se venderá en el mercado de valores a través de una oferta pública inicial (OPI).

"Cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias", añadió Citi.

CITI Rechaza Oferta de Grupo México para Adquirir Banamex

En octubre pasado, Citi rechazó la oferta que hizo Grupo México para adquirir la totalidad de Banamex, confiando en que la venta de una parte a Chico Pardo y la OPI planificada les permitirán la desinversión en el banco.

Historias recomendadas:

AMP