"Nos Estamos Desplomando": Revelan Audio y Video de la Caída de Avioneta en Toluca, Edomex

Fueron revelados el video y el audio del momento exacto del desplome de una aeronave en Toluca, Estado de México, que causó la muerte de al menos seis personas. La avioneta venía de Acapulco y se dirigía al aeropuerto de Toluca.

"Nos estamos desplomando", se escucha a uno de los pilotos de la aeronave momentos antes de impactarse en un taller de reparación de tractores.

Noticia relacionada: ¿Quién Es la Empresa Dueña de la Avioneta Cessna Citation III que se Desplomó Hoy en Edomex?

El accidente ocurrió en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, colonia San Pedro Totoltepec, en la capital maxiquense.

Mientras que en el video se observa cómo la aeronave pierde el control y se desploma sobre el complejo industrial. En cuestión de segundos, la avioneta tipo Cessna Citation III cae sobre la zona conurbada.

"Nos Estamos Desplomando" Difunden Último Audio Antes de Desplome de Aeronave en Toluca

Autoridades de Protección Civil descartaron daños a viviendas aledañas a la zona del desplome, mientras los cuerpos de emergencia continúan en el sitio.

Estas fueron las últimas palabras del piloto de la aeronave

En el audio difundido, se escucha la conversación que sostuvo la tripulación de la aeronave con la torre de control momentos antes del accidente.

Los controladores aéreos solicitan al piloto que informe su estatus, a lo que este responde: "Nos estamos desplomando". El audio se cortó instantes antes del desplome.

—Ida al aire Papa Romeo Oscar.

—Recibido Papa Romeo Oscar, ¿me confirma intenciones?

—Nos estamos desplomando, Papa Romeo Oscar.

Desplome de Aeronave en Toluca Hoy: Esto Sabemos del Accidente en Bodega del Edomex

¿Quién es la dueña de la avioneta?

Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Edomex, confirmó que JETPRO es la empresa dueña de la aeronave accidentada.

De acuerdo con el sitio oficial de la empresa, JETPRO se fundó en 1999 y se especializa en la renta de aeronaves a clientes particulares.

Historias recomendadas:

AMP