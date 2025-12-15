Se Desploma Avioneta Cerca del Aeropuerto de Toluca; Esto se Sabe

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, se desplomó una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, específicamente en la calle Industria Automotríz y Boulevard Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec.

A través de redes sociales, el C5 del Estado de México reportó que unidades de emergencia atienden el accidente de la caída de la aeronave.

#AlertaMáxima 🚨



Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Boulevard Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/fM3Wo0Lp6Q — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

Incendio por desplome de aeronave

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una extensa columna de humo negro elevándose desde el punto del impacto, lo que indica que se desató un incendio tras el desplome de la aeronave. La zona donde ocurrió el accidente se caracteriza por ser un área industrial con fábricas, pabellones industriales, conjuntos habitacionales y centros empresariales ubicados en las proximidades del aeropuerto, cerca de Metepec.

Hasta el momento, se desconocen las características específicas de la aeronave accidentada, así como el número de ocupantes que viajaban a bordo. Tampoco se ha confirmado si la avioneta se encontraba en proceso de despegue o aterrizaje cuando ocurrió el percance.

La torre de control del Aeropuerto Internacional de Toluca no ha emitido información adicional sobre el incidente. Las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar realizando las labores de atención al siniestro.

Se desconoce si la avioneta impactó contra alguna edificación o zona poblada, aunque el área circundante al aeropuerto combina espacios industriales con zonas habitacionales y sectores despoblados.

Con información de N+