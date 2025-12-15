Súper Gripe H3N2, ¿Nueva Pandemia? Director de Epidemiología Explica Situación en México

La súper gripe H3N2 ya llegó a México, así lo confirmó la Secretaría de Salud, pero qué tan grave es situación en nuestro país. ¿Estamos al borde de una nueva pandemia? Esto es lo que dijo hoy, 15 de diciembre de 2025, Miguel Nakamura, director de Información Epidemiológica de la SSa, en entrevista exclusiva para N+, en Despierta con Danielle Dithurbide.

Datos sobre la súper gripe H3N2, en México: La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de la de influenza A H3N2 subtipo K, en Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de la de influenza A H3N2 subtipo K, en Ciudad de México (CDMX). El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como súper gripe, es una variante que circula actualmente en Europa y Estados Unidos.

La Secretaría de Salud señaló que la nueva variante de la súper gripe H3N2 tiene características similares a las de la influenza estacional, que circula cada año, por lo que su manejo clínico es el mismo y la vacunación es la principal medida de prevención.

De acuerdo con el reporte oficial, el paciente infectado en CDMX se recuperó luego de responder favorablemente al tratamiento antiviral.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene el monitoreo y análisis permanente para detectar cualquier caso de forma oportuna.

¿Qué es la super gripe H3N2?

En la entrevista para N+ con Danielle Dithurbide y Enrique Campos, Miguel Nakamura explicó que la súper gripe H3N2, “es una variante de la influenza que circula en cada temporada invernal, tanto en nuestro país como en el resto del mundo”.

Es decir, la H3N2 "es una influenza que circula de manera rutinaria con una variación cada año (…) y es por eso que la composición de la vacuna se ajusta con las variantes circulantes”.

En el caso de la variante A H3N2 subtipo K, “es un poquito más infectante que la normal, pero no así más grave o más mortal que las anteriores", subrayó Miguel Nakamura.

¿Quiénes son las personas con mayor riesgo ante la súper gripe?

El experto apuntó que por la variación del virus, “se incrementa el número de casos en todos los grupos de edad” y destacó que “los más afectados siempre son niños y adultos mayores”.

Subrayó que el caso de la influenza H3N2 “normalmente afecta más a los adultos mayores que a los niños, pero al incrementarse el número de casos, los niños también incrementan el número de casos, pero no así los casos de gravedad ni las muertes”.

México, ¿en riesgo de pandemia?

El director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud afirmó que “si esta influenza llegara a instalarse en México, como se ha instalado en otros países, probablemente incremente el número de casos, mas no el número de enfermos graves”.

No se espera un incremento en la mortalidad de la misma ni de los casos graves y si aunado a esto nos vacunamos, obviamente el riesgo de gravedad de la enfermedad, disminuye aún más.

En otros países -subrayó el experto- “no ha generado el riesgo de una epidemia o pandemia como tal, sino el incremento de casos, es decir, brotes de la enfermedad que se pueden controlar con el uso adecuado de los antivirales”.

¿Cómo se trata la súper gripe?

El director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud mencionó que la súper gripe se trata con antivirales específicos, bajo prescripción médica, como todas las variantes anteriores.

Por lo que recomendó no automedicarse y en caso de presentar algún síntoma, acudir al médico, quien determinará el tratamiento adecuado.

Miguel Nakamura indicó que la fiebre mayor a 39 grados centígrados “es el indicador mayor tanto en niños, como en adultos, de que debemos buscar atención médica inmediata”.

Recomendaciones para prevenir contagios por súper gripe

Usar cubrebocas.

No saludar de mano ni de beso.

No abrazar.

Lavado frecuente de manos.

Taparse al toser o estornudar.

Es importante vacunarse para estar protegidos contra este tipo de enfermedades.

