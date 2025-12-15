Nuevas Palabras RAE 2025: Milenial, Loguearse, Turismofobia, Marcianada y Morro, Entre Otras
N+
Entérate aquí cuáles son las nuevas palabras de la RAE, que se incorporan al Diccionario de la Lengua Española, entre ellas, una que se usa comúnmente en México
COMPARTE:
La Real Academia Española (RAE) dio a conocer hoy, 15 de diciembre de 20225, cuáles son las nuevas palabras que se incorporaron al Diccionario de la Lengua Española (DLE); aquí te damos los detalles sobre los términos añadidos, entre ellos, milenial, loguearse, turismofobia, marcianada y morro, entre otros.
- Las nuevas palabras se agregaron a la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española.
- Los términos recientes forman parte de los siguientes campos: ciencias, física, química, médico y meteorología.
- También de la y la televisión, lenguaje coloquial, expresiones y formas complejas, internet y extranjerismos.
Noticia relacionada: La Palabra del Año 2025: La Universidad de Oxford Explica Qué Significa
Lista de las nuevas palabras de la RAE 2025
- Milenial
- Loguearse: Acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.
- Turismofobia
- Marcianada: Dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.
- Morro: De México para el mundo. Esta palabra es usada coloquialmente para nombrar a un niño o muchacho.
- Crudivorismo
- Microteatro
- Gravitón
- Termoquímico
- Cuperosis
- Narcoléptico
- Ovulatorio
- Engelamiento
- Engelante
- Brutal: Magnífico o maravilloso.
- Chapar: Cerrar un establecimiento.
- Eco: Denomina coloquialmente una ecografía.
- Cubetera: En Bolivia, Chile y Cuba se usa coloquialmente para designar el recipiente con hielo para mantener frías las botellas, mientras se consume la bebida.
- Microteatro
- Directo: Referente a una emisión de radio, televisión o en línea, cuando se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en boxeo y que designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en línea recta.
Expresiones y formas complejas
- Alfombra mágica.
- Foto de familia.
- Juguete roto.
- Meter o poner la directa.
Extranjerismos crudos
- Gif.
- Hashtag.
- Mailing.
- Streaming.
La RAE ha presentado hoy las novedades del «Diccionario de la lengua española» en su versión 23.8.1. En la edición en línea de la obra ya pueden consultar los artículos añadidos, como «crudivorismo», «microteatro» o «turismofobia».— RAE (@RAEinforma) December 15, 2025
Más información: https://t.co/vbZ48AsSrW. pic.twitter.com/c8KyuvXglX
Noticia relacionada: La Palabra del Año Es Revelada: Descubre el Término que Definió el 2025
Información en desarrollo…
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Súper Gripe H3N2, ¿Nueva Pandemia? Director de Epidemiología Explica Situación en México
- Agricultores Amenazan con Nuevo Bloqueo en Carreteras: Fecha del Próximo Paro Nacional
- ¿Qué Carrera No Estudiar en México? Profesiones Sin Trabajo en el Futuro y las Mejor Pagadas Hoy
Con información de N+.
RMT