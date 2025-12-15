Nuevas Palabras RAE 2025: Milenial, Loguearse, Turismofobia, Marcianada y Morro, Entre Otras

La Real Academia Española (RAE) dio a conocer hoy, 15 de diciembre de 20225, cuáles son las nuevas palabras que se incorporaron al Diccionario de la Lengua Española (DLE); aquí te damos los detalles sobre los términos añadidos, entre ellos, milenial, loguearse, turismofobia, marcianada y morro, entre otros.

Las nuevas palabras se agregaron a la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española.

se agregaron a la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española. Los términos recientes forman parte de los siguientes campos: ciencias, física, química, médico y meteorología.

También de la y la televisión, lenguaje coloquial, expresiones y formas complejas, internet y extranjerismos.

Lista de las nuevas palabras de la RAE 2025

Milenial

Loguearse: Acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Turismofobia

Marcianada: Dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

Morro: De México para el mundo. Esta palabra es usada coloquialmente para nombrar a un niño o muchacho.

Crudivorismo

Microteatro

Gravitón

Termoquímico

Cuperosis

Narcoléptico

Ovulatorio

Engelamiento

Engelante

Brutal: Magnífico o maravilloso.

Chapar: Cerrar un establecimiento.

Eco: Denomina coloquialmente una ecografía.

Cubetera: En Bolivia, Chile y Cuba se usa coloquialmente para designar el recipiente con hielo para mantener frías las botellas, mientras se consume la bebida.

Directo: Referente a una emisión de radio, televisión o en línea, cuando se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en boxeo y que designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en línea recta.

Expresiones y formas complejas

Alfombra mágica.

Foto de familia.

Juguete roto.

Meter o poner la directa.

Extranjerismos crudos

Gif.

Hashtag.

Mailing.

Streaming.

La RAE ha presentado hoy las novedades del «Diccionario de la lengua española» en su versión 23.8.1. En la edición en línea de la obra ya pueden consultar los artículos añadidos, como «crudivorismo», «microteatro» o «turismofobia».



— RAE (@RAEinforma) December 15, 2025

