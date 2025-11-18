La Palabra del Año Es Revelada: Descubre el Término que Definió el 2025

El Diccionario de Cambridge dio a conocer el término que eligió como Palabra del Año 2025. Su elección se basa en su crecimiento en las búsquedas en internet, su uso en redes sociales y también por el aumento de la popularidad de los "asistentes de IA", que se han convertido en objeto de devoción, al igual que las celebridades. Aquí te contamos a qué significa el término que definió el año 2025.

De acuerdo con los expertos, la palabra elegida captura el espíritu de la época de 2025 y funge como un gran ejemplo de cómo cambia el lenguaje, a partir de los cambios que experimenta la sociedad.

Video: Expresiones Coloquiales Recoge el Diccionario del Español en México

Nota relacionada: Estas Son las Palabras que Han Llegado de Manera Sigilosa al Diccionario

Palabra del año 2025 revelada

El diccionario de Cambridge, de los más prestigiosos de la lengua inglesa, escogió la palabra "parasocial" como el Palabra del Año 2025. El término repuntó en las búsquedas el 30 de junio de 2025, cuando el youtuber IShowSpeed bloqueó a un seguidor al que calificó como su "parasocial número 1", según publicó EFE. En septiembre, la palabra tuvo una actualización en su definición, en la que se incluyó la posibilidad de relacionarla con una inteligencia artificial.

Y es que, en 2025, los 'chatbots' personalizados de las compañías de IA dominaron la conversación pública. Este término representaría el impacto psicológico, los beneficios y los peligros de las relaciones parasociales.

Qué significa el término Parasocial

Después de que en 2024 la palabra "manifestar" fuera nombrada por la institución lingüística como su Palabra del Año, ahora en 2025, Parasocial se eligió debido a la "conexión que alguien siente entre ellos y una persona famosa que no conocen, un personaje de un libro, película, serie de televisión o inteligencia artificial (IA)".

Se puede tener una relación parasocial con una celebridad o con algún personaje. El término elegido como Palabra del Año haría referencia a la fascinación que siente el público por las celebridades y sus estilos de vida. Por ejemplo, la emoción que experimentó la audiencia cuando se anunció el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce. Ni fans ni famosos se conocían, pero eso no evitó que los seguidores sintieran una fuerte conexión. Esto también ocurre con los influencers.

El término parasocial surgió en 1956, cuando dos sociólogos de la Universidad de Chicago advirtieron que los telespectadores entablaban relaciones con las personalidades de la pantalla chica. Estas relaciones parasociales eran similares a las que forjaban con familiares y amigos reales.

Historias relacionadas:

Martha Higareda Da la Bienvenida A Sus Gemelas: Mira Aquí el Primer Vistazo De Las Bebés

Justin Trudeau y Katy Perry: Así Afronta Sophie Grégoire la Atención Mediática del Romance

Otra Acusación de Agresión Sexual contra 'Diddy' Combs; Habría Pedido Un 'Favor' a Productor