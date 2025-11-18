Martha Higareda Da la Bienvenida A Sus Gemelas: Mira Aquí el Primer Vistazo De Las Bebés

Después de varias semanas sin tener noticias de Martha Higareda y sus gemelas, la pareja de la actriz, Lewis Howes, usó sus redes sociales para informar sobre el estado de sus bebés y de la madre de sus hijas. En su cuenta de Instagram compartió un video en el que mostró el primer vistazo de las gemelas, también explicó por qué publicó esta información hasta ahora, pues se sabía que tenía programada una cesárea para mediados de octubre…

En su mensaje de celebración, Lewis Howes escribió: "Bienvenidas al mundo nuestras gemelas".

Lewis Howes anuncia el nacimiento de las gemelas

De acuerdo con su post, Martha y uno de los bebés tuvieron algunos problemas de salud, pero ahora se están recuperando. El empresario, coach y podcaster agregó que tanto los bebés como la mamá están mejor. Agregó que dentro de unos días compartirán lo que ocurrió.

El papá de las gemelas agradecieron el amor y el apoyo que la audiencia, su familia y amigos les otorgan: "No sé dónde estaría sin todo su apoyo", anotó. Junto al mensaje añadió unas líneas de la canción Small Hands de Teddy Swims.

Martha Higareda y Lewis Howes se casaron en Febrero de 2025, en Playa del Carmen, Quintana Roo.