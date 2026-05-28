Dos Sujetos Detenidos tras Protagonizar Riña con Armas Punzocortantes en Hermosillo

Dos sujetos que protagonizaron una riña con armas punzocortantes en la vía pública, resultaron lesionados y detenidos en al colonia Villa del Real de Hermosillo, Sonora.

Dos Sujetos Detenidos tras Protagonizar Riña con Armas Punzocortantes en HermosilloFoto: Archivo N+

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Violencia en Hermosillo: dos hombres se enfrentan con armas punzocortantes en la vía pública. La policía los detiene y asegura las armas. Más información aquí.

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