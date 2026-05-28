Dos Sujetos Detenidos tras Protagonizar Riña con Armas Punzocortantes en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de enfrentarse con armas punzocortantes en la vía pública y a plena luz del día, al norponiente de Hermosillo, antes de que se lesionaran.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:50 de la tarde del miércoles, en el cruce de las calles Villa Verde y Villa del Castaño, en la colonia Villa del Real, donde los agentes municipales arrestaron a Jesús Daniel “N”, de 23 años, y a Víctor Efrén “N”, de 25.

Ambos sujetos se lesionaron con armas punzocortantes tras la riña

De acuerdo con la información oficial, ambos protagonizaban una riña, utilizando como espadas una varilla y un machete con los que ambos se atacaron.



Durante la intervención policial les fueron aseguradas las armas punzocortantes, consistentes en una varilla de aproximadamente 70 centímetros y un machete de cerca de 40 centímetros de largo.



Los dos sujetos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, al igual que los objetos asegurados, para su investigación por los delitos de portación de armas prohibidas y lo que resulte.