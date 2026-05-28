Cumplen Voluntad de Agente Asesinado en Cajeme; Recolectan Más de 1 Tonelada de Croquetas

Se cumplió la última voluntad del agente sonorense, Rubén Ríos; reunir croquetas en beneficios de sus protegidos: perros en situación de calle por quienes, en vida, vio por su bienestar en cada base policial.

Durante la semana posterior al funeral del elemento, la familia recolectó poco más de una tonelada de alimento, expresó su hija, Yaritza Ríos.

“La verdad fueron bastantes sacos. Entregamos aproximadamente 350 kilos por cada municipio. Necesitamos de dos carros para transportarla, alrededor fueron casi 70 sacos en total”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Policía Estatal de Sonora Pidió Croquetas en Lugar de Flores en su Funeral

Los costales de croquetas se distribuyeron en diferentes refugios del estado

Costales de croquetas que se distribuyeron entre el 23 y 24 de mayo, en diferentes refugios del estado: uno en Molino de Camou, ranchería de Hermosillo; otro en Santa Ana y uno más en Empalme.

Donaciones que en su mayoría fueron de la comunidad, pero también de los compañeros del agente de la Policía Estatal, acción que sorprendió a la familia.

“Nunca nos imaginamos que, nosotros lo que hicimos fue decirles a nuestros familiares cercanos la última voluntad de mi papá, pero estamos muy contentos porque la sociedad ve en mal a la policía. Entonces no conocen el trabajo que está adentro, se dejan llevar por cuestiones sociales. Mi padre era un hombre de buen corazón, nos reconforta un poco, es como sentirlo cerca a él”.

Ruben Ríos perdió la vida tras un ataque armado en Ciudad Obregón

El elemento Rubén Ríos perdió la vida en cumplimiento de su deber el 15 de mayo pasado, después de un ataque armado en Ciudad Obregón.

En vida no sólo estaba comprometido con la seguridad de Sonora, también con la labor social de ayuda a los animales de la calle.