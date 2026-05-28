Cumplen Voluntad de Agente Asesinado en Cajeme; Recolectan Más de 1 Tonelada de Croquetas

Luego de pedir como última voluntad croquetas en lugar de coronas fúnebres, la familia de Ruben Ríos, agente asesinado en Cajeme, lograron recolectar más de 1 tonelada de alimento para caninos.

Cumplen Voluntad de Agente Asesinado en Cajeme; Recolectan Más de 1 Tonelada de CroquetasFoto: Yaritza Ríos

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