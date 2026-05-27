Sujeto Vinculado a Proceso por Intentar Asesinar a 5 Agentes de la AMIC en Ciudad Obregón

Un juez vinculó a proceso a Luis Fernando “N”, acusado de intentar privar de la vida a cinco agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, durante una agresión armada registrada en Cajeme, además de enfrentar cargos por narcomenudeo.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2025, alrededor de las 10:59 horas, en la calle Cempoal entre Norman E. Borlaug y Fértil, en la colonia Valle Dorado, donde el imputado presuntamente se encontraba acompañado de otro sujeto.

Intento asesinar a los agentes pero lograron repeler la agresión y capturar al sujeto

Según las investigaciones, los agentes ministeriales fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego presuntamente dirigidos a privarlos de la vida; sin embargo, lograron repeler la agresión y someter al señalado durante el operativo.

Al momento de su captura, a Luis Fernando “N” le aseguraron 40 envoltorios con “crystal”.



Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para obtener la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.