Sujeto Vinculado a Proceso por Intentar Asesinar a 5 Agentes de la AMIC en Ciudad Obregón

Un sujeto fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva por ser acusado de intentar asesinar a 5 agentes de la AMIC tras una agresión armada en Ciudad Obregón, Sonora.

Sujeto a Prisión por Intentar Asesinar a 5 Agentes de la AMIC en Ciudad ObregónFoto: FGJES

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Luis Fernando 'N' fue vinculado a proceso por intentar asesinar a 5 agentes de la AMIC en Ciudad Obregón. La Fiscalía presentó pruebas contundentes. ¿Qué sucedió durante la agresión armada?

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