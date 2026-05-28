Hombre Considerado como Objetivo Prioritario es Detenido en Hermosillo

Un hombre de 56 años de edad, considerado como objetivo prioritario, fue detenido cuando mostraba una actitud evasiva en la colonia Los Ángeles, al norte de Hermosillo, Sonora.

Hombre Considerado como Objetivo Prioritario es Detenido en HermosilloFoto: Archivo N+

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Francisco Javier 'N', buscado por robo con violencia, es arrestado en Hermosillo. Conoce los detalles de su detención y las investigaciones en curso.

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