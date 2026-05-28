Hombre Considerado como Objetivo Prioritario es Detenido en Hermosillo

Un hombre identificado como Francisco Javier “N”, de 56 años de edad, considerado objetivo prioritario, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal en la colonia Los Ángeles, al norte de Hermosillo.



La captura ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde del miércoles, cuando los oficiales detectaron al sujeto mostrando una actitud evasiva en el cruce de las calles Marina del Rey y San Próspero.

El sujeto contaba con orden de aprehensión vigente

Tras abordarlo y verificar sus datos, los agentes confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente, por el delito de robo con violencia en las personas con arma de fuego, emitida el 20 de mayo pasado.



De acuerdo con la información proporcionada, el detenido también es investigado por su probable participación en otros delitos relacionados con robos cometidos en la ciudad.



Luego de su aseguramiento, Francisco Javier “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.