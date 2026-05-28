Segob Llama a la CNTE al Diálogo tras Bloqueo en Circuito Interior de CDMX

Llaman a los maestros de la CNTE a “privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos”, esto tras las afectaciones por los bloqueos en distintos sitios, en especial en Circuito Interior

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Segob Hace un Llamado al Diálogo tras Bloqueo de la CNTE en Circuito Interior, CDMX

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La dependencia asegura que reconoce "el derecho a la libre manifestación", y reiteró la disposición de las autoridades federales para atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional  

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