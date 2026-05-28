Segob Llama a la CNTE al Diálogo tras Bloqueo en Circuito Interior de CDMX

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a "privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos", esto tras las afectaciones por los bloqueos en distintos sitios, en especial en Circuito Interior; así lo dio a conocer la dependencia:

"Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como a trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en la Ciudad de México".

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La dependencia aseguró que reconoce "el derecho a la libre manifestación", y reiteró la disposición de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo" y atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional.

SEP y Segob hablan de no afectar a la población

En el comunicado se informó que tanto la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública "tienen disposición para continuar el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad", al destacar la búsqueda de soluciones que “permitan avanzar en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población”.

Se reiteró que el “diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática”.

¿Por qué protesta la CNTE?

Integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificaron sus protestas este jueves con bloqueos viales en una de las arterias principales de Ciudad de México, ocasionando cortes y embotellamientos como medida de presión para que el Gobierno federal atienda sus demandas a dos semanas de que el país reciba el Mundial 2026.

Los trabajadores son integrantes de la CNTE del estado de Oaxaca y cortaron el tráfico en Circuito Interior, una de las principales vías urbanas de la capital mexicana, a la altura del Paseo de la Reforma, la calle más importante y emblemática de la ciudad.

Los manifestantes cerraron en ambos sentidos el tráfico y arrancaron separadores de carriles para usarlos como barreras e impedir el paso de vehículos, según videos publicados en redes sociales.

Incluso amenazan con boicotear la celebración de la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

Tras estos cortes viales, las autoridades de la capital avisaron a los conductores que en Circuito Interior continúan los bloqueos a ambos sentidos por la presencia de los manifestantes.

La CNTE justificó esta medida por los recientes hechos ocurridos en Oaxaca, donde el miércoles maestros que se estaban manifestando sufrieron ataques con armas de fuego, lo que dejó un saldo de 15 heridos, según medios locales.

La CNTE explicó que están preparando un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, cuando maestros de distintos estados marcharán hacia el Zócalo de Ciudad de México para instalar un plantón permanente.

HVI