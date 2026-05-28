Bloqueos de la CNTE Sección 22 en Oaxaca Hoy: ¿Qué Pasa en Ciudad Judicial?

Integrantes de la sección 22 de la CNTE convocaron a una jornada de lucha hoy, luego del violento desalojo de ayer

Quema de vehículos en OaxacaFoto: Cuartoscuro

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