Bloqueos de la CNTE Sección 22 en Oaxaca Hoy: ¿Qué Pasa en Ciudad Judicial?

En Oaxaca, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a una movilización para hoy, 28 de mayo de 2026, luego de los hechos violentos registrados durante el violento desalojo del bloqueo magisterial que se había instalado para impedir el tránsito hacia el Istmo de Tehuantepec. Te decimos qué pasa en Ciudad Judicial.

Cabe destacar que la CNTE responsabiliza al presidente municipal de Mitla, Esaú López, de la agresión a golpes, pedradas y balazos con la que los pobladores de Mitla desalojaron el bloqueo magisterial ayer miércoles, 27 de mayo, por lo que el edil solicitó licencia a su cargo de manera indefinida.

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Luego de estos hechos, la CNTE informó, en conferencia de prensa, que al menos 15 integrantes de la sección 22 resultaron lesionados durante la agresión sufrida en Mitla. La mayoría de los afectados no sufrieron lesiones de gravedad.

¿Qué pasa en Ciudad Judicial de Oaxaca?

Los integrantes de la sección 22 de la CNTE convocaron a una jornada de lucha hoy en Oaxaca , luego de los hechos violentos de ayer, que incluyen:

La toma de la Fiscalía en la Ciudad Judicial de Oaxaca, así como bloqueo en el recinto y en vicefiscalías, a partir de las 9:00 horas, para exigir:

La detención del presidente municipal de Mitla, Esaú López, y los demás responsables de uso de armas y agresiones contra maestros y maestras durante el desalojo.

Con información de N+.

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