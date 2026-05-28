Detienen a Exmando de la CIA Tras Hallar Lingotes de Oro de 40 Millones de Dólares en Su Casa

Estados Unidos arrestó a un exalto funcionario de la CIA después que un registro encontrara lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su residencia

CIALos documentos judiciales no indican por qué Rush guardó tanto oro. Foto: Reuters.

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Lingotes de oro y millones en efectivo: el FBI arresta a un exalto funcionario de la CIA. ¿Qué secretos esconde este caso?

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