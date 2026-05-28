China Anuncia que Pisará la Luna en 2030: “No Escatimaremos Esfuerzos”

En la nueva carrera espacial contra Estados Unidos, la Agencia Espacial Tripulada de China anunció que espera pisar la Luna en 4 años

Lanzamiento de la misión Shenzhou 23China busca pisar la Luna en el año 2030. Foto: Reuters

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China anuncia que pisará la Luna en 2030. En la nueva carrera espacial, no escatimarán esfuerzos para competir con EE.UU. Descubre más sobre esta misión histórica.

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