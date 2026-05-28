China Anuncia que Pisará la Luna en 2030: “No Escatimaremos Esfuerzos”

China busca pisar la Luna en el año 2030. Zhang Jingbo, portavoz de la Agencia Espacial Tripulada del país asiático, aseguró que no escatimarán esfuerzos para llegar al satélite.

China y Estados Unidos protagonizan una nueva carrera espacial, según han reconocido políticos y funcionarios estadounidenses.

La NASA busca construir una base lunar permanente en la Luna, así como colocar astronautas en el satélite para el año 2028.

Pisar la Luna para conquistar la Tierra

Abril del 2026 representó el regreso de la exploración espacial al foco público. El lanzamiento de la misión Artemis II causó revuelo internacional y convocó a millones de personas alrededor del viaje de los cuatro astronautas que sobrevolaron la Luna.

Después de décadas de letargo, la NASA impulsa de nuevo las misiones tripuladas más allá de la Estación Espacial Internacional. Las metas: una base lunar con presencia humana permanente, que podría ser usada como “trampolín” para una misión tripulada a Marte.

Los planes inmediatos de la NASA incluyen el lanzamiento de Artemis III, en la segunda mitad del 2027, y la Artemis IV, que habrá de poner de nuevo a humanos en la superficie de la Luna. Estados Unidos anticipa que este regreso ocurra en 2028.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Artemis II Captó Imágenes de Tierra y Luna desde la Nave Orion de la NASA

Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha señalado que está en juego la supremacía estadounidense en la exploración espacial. Sus alegatos han sido secundados tanto por congresistas republicanos y demócratas, que han acordado defender el presupuesto de la agencia espacial, ante los recortes que ha pedido el gobierno de Donald Trump. Al respecto, el senador Ted Cruz señaló de forma lapidaria:

“No quiero despertarme un día y mirar al cielo a ver la Luna y darme cuenta de que los chinos nos ganaron allá”.

El escritor español Agustín Fernández Mallo, cuya obra aborda los cruces de la ciencia, la tecnología y el arte, ha señalado desde su cuenta de X que estas renovadas misiones a la Luna no deben verse con ingenuidad, sino como una extensión de la geopolítica. Buscan ir a la Luna para “conquistar la Tierra”.

China prepara misión robótica a la Luna para agosto del 2026

En un acto previo al lanzamiento de la misión tripulada Shenzhou-23 a la Estación Espacial Tiangong, la Agencia Espacial Tripulada de China anunció la consolidación de sus planes sobre la Luna. Zhang Jingbo, portavoz de la agencia, señaló:

“Los esfuerzos actuales de alunizaje tripulado y exploración lunar no tripulada se integrarán en tres áreas: misiones, recursos y equipos. No escatimaremos esfuerzos para lograr el primer alunizaje chino en 2030”.

Para alcanzar esta meta, China acelera el desarrollo del Larga Marcha-10, un cohete superpesado que llevará grandes cargas a órbitas bajas.

Además, China prepara el lanzamiento de la sonda Chang'e-7, que podría despegar en agosto del 2026. Se espera que esta misión ofrezca información crucial sobre el hemisferio sur del satélite. La misión robótica incluirá el alunizaje y el uso de un módulo lunar.

El pasado 24 de mayo, China lanzó la misión Shenzhou 23, con dos taikonautas a bordo. Uno de ellos habrá de permanecer un año en la Estación Espacial Tiangong (Palacio del Cielo, en español).