NASA Revelará este Martes a Tripulación de Artemis III que Irá a la Luna, ¿Dónde Ver el Evento?

La NASA anunciará a la tripulación de la misión Artemis III que viajará alrededor de la Luna el próximo martes 9 de junio desde el Centro Espacial Johnson; te decimos dónde seguir el evento

Despegue de Artemis II a la LunaNASA presentará a tripulación de la misión Artemis III. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La NASA anuncia la tripulación de Artemis III que viajará a la Luna. Conéctate este martes y sé testigo de un paso clave en la nueva carrera espacial. Detalles del evento aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+