NASA Revelará este Martes a Tripulación de Artemis III que Irá a la Luna, ¿Dónde Ver el Evento?

La NASA revelará este martes 9 de junio a la tripulación que irá a bordo de la misión Artemis III. Se anticipa que la misión viaje alrededor de la Luna en la segunda mitad del 2027. Te decimos dónde ver el evento sobre el programa espacial.

El actual programa Artemis incluye la construcción de una base lunar permanente.

Los retrasos y accidentes de Blue Origin y SpaceX podrían afectar al calendario de la NASA, que ya retrasó el lanzamiento tentativo de Artemis III.

NASA dará a conocer quiénes viajarán en la misión Artemis III

A través de X, la NASA dio a conocer que anunciará este martes a la tripulación de la misión Artemis III. Después del exitoso viaje de la Artemis II alrededor de la Luna, se anticipa que esta misión ultime los detalles previo al alunizaje de la misión Artemis IV. Al respecto, la agencia espacial estadounidense señaló:

“Mañana anunciaremos a los astronautas que volarán a bordo de Artemis III. La misión que probará las capacidades de acercamiento y acoplamiento con aterrizadores lunares comerciales en órbita terrestre baja”.

Además, la NASA publicó un video promocional en YouTube donde se escucha un discurso de Jared Isaacman, actual administrador general de la agencia espacial. En el video, el funcionario dice:

“Todos entienden lo que está en juego ahora. La diferencia entre el éxito y el fracaso se medirá en meses, no en años”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Artemis II Captó Imágenes de Tierra y Luna desde la Nave Orion de la NASA

Isaacman ha declarado en varias ocasiones que en este momento China y Estados Unidos protagonizan una nueva carrera espacial. En consonancia, la NASA ha esgrimido este argumento para defender su presupuesto, ante los recortes exigidos por el gobierno de Donald Trump.

Dicho discurso ha tenido éxito al menos en el Congreso, donde tanto demócratas como republicanos han acordado defender las partidas presupuestales de la NASA. Incluso, el senador republicano Ted Cruz ha declarado que no quiere voltear un día hacia la Luna y descubrir que “China les ha ganado”.

¿Dónde ver el anuncio de la tripulación de Artemis III de la NASA?

La NASA presentará a los tripulantes de la misión Artemis III durante un acto en el Centro Espacial Johnson, en Houston. El anuncio podrá seguirse en línea a través de las redes sociales de la agencia espacial. Además, habrá una transmisión especial a través de YouTube.

El evento para presentar a la tripulación de Artemis III comenzará a las 11:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Esto significa que podrá verse en México desde las 9:30 de la mañana.

En este momento, el despegue de Artemis III está previsto para finales del 2027. La agencia señaló previamente que el retraso se debía a los problemas presentados por sus contratistas, Blue Origin y SpaceX, encargados de partes fundamentales de la misión.

Aunque Jared Isaacman había anunciado que se acortaría el tiempo entre lanzamientos a no más de diez meses, la NASA tendrá que esperar más de un año para lanzar su siguiente misión lunar.

A esto se debe sumar las posibles afectaciones de la explosión del cohete New Glenn, que llevaría al módulo lunar Blue Moon. Cabe señalar que una maqueta de tamaño real del módulo ya ha sido entregada a la NASA para que los astronautas realicen sus entrenamientos.