NASA Ordenó a Astronautas Refugiarse: ¿Qué Pasó en Estación Espacial Internacional?

Este viernes 5 de junio de 2026, la NASA dio a conocer que ordenó a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) que se refugiaran en sus naves espaciales e incluso se prepararan para una posible evacuación.

¿Por qué se pidió esto a la tripulación? Aquí te decimos qué pasó en la Estación Espacial Internacional y cómo sigue la situación, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

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¿Qué pasó en la Estación Espacial?

La orden de que los astronautas se refugiaran ocurrió mientras una tripulación rusa intentaba reparar una fuga de aire cada vez más grave en la parte del laboratorio orbital que les corresponde, informó la agencia.

Según la información oficial, la misión Crew-12 —dos astronautas estadounidenses, un astronauta francés y un cosmonauta ruso— recibió las órdenes del control de misión de la NASA a las 13:04 GMT del lunes.

Se les pidió entrar en su nave espacial Crew Dragon acoplada a la estación y ponerse sus trajes espaciales por si la fuga de aire requiriera una evacuación de emergencia, dijo un responsable de la agencia.

Posteriormente, se informó que los astronautas de la EEI abandonaron el refugio seguro en la cápsula Dragon y retomaron sus actividades normales después de la emergencia de unas horas.

Fugas de aire

Cabe señalar que la NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos, los dos principales operadores de la estación, llevan meses debatiendo sobre la causa y las posibles soluciones a las pequeñas fugas de aire a bordo del módulo de servicio ruso Zvezda, una estructura clave del laboratorio del tamaño de un campo de futbol.

Un alto funcionario de la NASA, que pidió el anonimato, refirió que las fugas de aire han sido relativamente leves en los últimos meses, pero el lunes se intensificaron, pasando de una libra de aire al día a dos libras.

Con información de Reuters y EFE.

SPB