NASA Ordenó a Astronautas Refugiarse: ¿Qué Pasó en Estación Espacial Internacional?

Aquí te decimos qué está sucediendo en la Estación Espacial Internacional, donde astronautas tuvieron que estar preparados para una posible evacuación

La Estación Espacial Internacional con todos sus paneles solares en marzo 2009. Foto: NASA vía Reuters | ArchivoLa Estación Espacial Internacional con todos sus paneles solares en marzo 2009. Foto: NASA vía Reuters | Archivo

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¡Alerta en la EEI! NASA ordenó a astronautas refugiarse por fuga de aire en módulo ruso. ¿Qué pasó y cómo sigue la situación? Descúbrelo aquí.

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