Video de la Tormenta Amanda Desde el Espacio: ¿A Qué Distancia Está de México?

La tormenta tropical Amanda —la primera que se forma en la temporada de ciclones 2026— fue captada desde el espacio por varios satélites, que mostraron sus bandas nubosas girando en espiral sobre el océano Pacífico.

Aquí en N+ te compartimos el video de dicho ciclón tropical y te decimos a qué distancia se encuentra de México: ¿Podría ser un peligro para el país?

¿Dónde se encuentra la tormenta Amanda?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hoy, 4 de junio de 2026, que la tormenta tropical Amanda permanece sobre el océano abierto, lejos de costas mexicanas:

Ubicación : A 2 mil 465 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Desplazamiento : Hacia el noroeste a 15 km/h.

Vientos máximos: Sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

Ante ello, destacó que el fenómeno meteorológico no genera efectos en México ni representa peligro para territorio nacional.

👉Al corte de las 09:00 h de este jueves, el centro de la #TormentaTropical #Amanda se localiza a más de 2 mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.



🌀Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/n9q5zK4Q7U — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

Videos de Amanda desde el espacio

En redes sociales, el Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera, de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA-CSU), compartió un video del ciclón Amanda al amanecer.

“El amanecer revela la tormenta tropical Amanda sobre el océano Pacífico”, escribió en X junto con la grabación del ciclón con sus bandas nubosas arremolinándose.

The morning sunrise reveals Tropical Storm Amanda over the Pacific Ocean. pic.twitter.com/yc9Jk8epbT — CIRA (@CIRA_CSU) June 4, 2026

También ayer compartió otro video de cómo se formó el ciclón tropical, a partir de la evolución de una depresión tropical.

Amanda es el primer ciclón de la temporada de huracanes 2026.

En el océano Pacífico se pronosticaron entre 18 y 21 sistemas.

En el océano Atlántico se pronosticaron entre 11 y 15 ciclones.

La temporada en ambas cuencas oceánicas termina el 30 de noviembre.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB