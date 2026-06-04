Video de la Tormenta Amanda Desde el Espacio: ¿A Qué Distancia Está de México?

Aquí te mostramos el video de la tormenta tropical Amanda captado por satélites, y te decimos si este ciclón representa peligro para México

Tormenta tropical Amanda vista desde el espacio el 3 de junio 2026. Foto: X @CIRA_CSUTormenta tropical Amanda vista desde el espacio el 3 de junio 2026. Foto: X @CIRA_CSU

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Mira el impresionante video de la tormenta Amanda desde el espacio. ¿Está cerca de México? Te contamos todo sobre su trayectoria.

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