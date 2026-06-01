Alerta por Este Fenómeno Peligroso en Temporada de Ciclones: Tiene Gran Capacidad Destructiva

Expertos de la UNAM advierten que el peligro de los ciclones tropicales no se limita a la fuerza de sus vientos

Inundación en Veracruz por desbordamiento del Río Jamapa por el huracán Karl en septiembre 2010.Inundación en Veracruz por desbordamiento del Río Jamapa, por paso del huracán Karl en septiembre 2010. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Expertos de la UNAM alertan: los ciclones tropicales traen más que vientos fuertes. Conoce cómo protegerte en esta temporada.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+