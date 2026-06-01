Alerta por Este Fenómeno Peligroso en Temporada de Ciclones: Tiene Gran Capacidad Destructiva

¿Sabías que el peligro de los ciclones tropicales no se limita a la fuerza de sus vientos? En el marco de la temporada de huracanes 2026, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron sobre un fenómeno asociado que es particularmente peligroso.

Aquí en N+ te contamos sobre los efectos de los ciclones tropicales que tiene gran capacidad destructiva, y por los cuales especialistas urgen a fortalecer la cultura de prevención en México y comprender los diferentes niveles de alerta.

Para tener en cuenta

Un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Temporada de huracanes 2026 en México

La temporada de lluvias y ciclones tropicales ya comenzó tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. En abril pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este año se pronostica la formación entre 29 y 36 ciclones con nombre en ambas cuencas:

Océano Pacífico

Se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales .

De ellos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 5 y 6 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 4 y 5 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

Océano Atlántico

Se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales .

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 1 y 2 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

Fenómeno peligroso en temporada de ciclones

En este panorama, la UNAM advirtió que el peligro de los ciclones tropicales no se limita a la fuerza de sus vientos, sino que sus efectos más destructivos suelen estar asociados al agua.

Jorge Zavala Hidalgo, especialista del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, resaltó que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones en zonas alejadas del punto de impacto.

Mientras que en regiones montañosas existe el riesgo de deslaves, lo que incrementa la vulnerabilidad de muchas comunidades.

Pero además, alertó sobre otro fenómeno particularmente peligroso: la marea de tormenta.

Explicó que se trata de una elevación anormal del nivel del mar, acompañada de oleaje que puede penetrar tierra adentro con gran capacidad destructiva.

A esto se suma que la intensidad de un huracán no siempre determina el nivel de daño, ya que factores como su velocidad de desplazamiento pueden amplificar sus efectos.

Intensificación rápida

De acuerdo con la información de la UNAM, diversos estudios han identificado en años recientes el aumento en la proporción de huracanes de gran intensidad, categorías 4 y 5, así como una mayor frecuencia de intensificación rápida.

“Estas tendencias están asociadas al calentamiento de la superficie del mar y al mayor contenido de calor en las capas superiores del océano, lo que proporciona más energía para el desarrollo ciclónico. Asimismo, una atmósfera más cálida puede retener más humedad, lo que se traduce en lluvias más intensas”, agregó.

SPB