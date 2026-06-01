Hoy Inicia Temporada de Huracanes 2026 en el Atlántico: ¿Cuál Es el Primero que se Espera?

La temporada de huracanes comenzó oficialmente en el océano Atlántico hoy, 1 de junio de 2026, y al igual que en el Pacífico terminará hasta el 30 de noviembre.

Aquí en N+ te brindamos los detalles del pronóstico de las autoridades meteorológicas: ¿Cuántos ciclones se prevén? ¿Qué nombres recibirán? ¿Cuál será el primero que se forme en esta cuenca oceánica?

Cabe señalar que, por la posible formación del fenómeno natural de El Niño, se estimó una menor actividad ciclónica en el Atlántico, sin embargo, organismos como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtieron que eso no significa que los ciclones tropicales puedan ser menos destructivos.

“Incluso si la temporada de huracanes del Atlántico termina siendo inferior a normal o casi normal, solo hace falta una tormenta en su comunidad para convertirla en una mala temporada de huracanes. ¡Prepárense este año como lo harían en cualquier otro!”, señaló en un mensaje en redes sociales.

El huracán Humberto se observa al oeste de la tormenta Imelda en el Atlántico en septiembre de 2025. Foto: Reuters

¿Cuántos ciclones se esperan en el Atlántico?

El pasado 22 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en esta temporada se esperan en el Atlántico entre 11 y 15 sistemas con nombre:

Se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales.

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 1 y 2 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

¿Cuál será el primero en el Atlántico? Estos serán sus nombres

El organismo de a Comisión Nacional del Agua (Conagua) también dio a conocer los nombres que llevarán los ciclones; el primero que se forme será Arthur:

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales , cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB