Hoy Inicia Temporada de Huracanes 2026 en el Atlántico: ¿Cuál Es el Primero que se Espera?

Conoce aquí detalles de la temporada de huracanes 2026 en el océano Atlántico, que inicia este 1 de junio

Un hombre permanece de pie en una playa de República Dominicana tras el paso del huracán Erin en agosto 2025.Un hombre permanece de pie en una playa de República Dominicana tras el paso del huracán Erin en agosto 2025. Foto: Reuters | Archivo

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La temporada de huracanes 2026 en el Atlántico arranca hoy. Conoce los nombres de los ciclones y cómo El Niño podría afectar su actividad. Mantente informado y preparado.

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