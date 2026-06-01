Aviso de Conagua por Posible Ciclón Amanda: ¿Cuándo se Puede Formar?

La temporada de huracanes 2026 ya inició, en México, tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, y se prevé que termine hasta noviembre; aquí, te informamos todo lo relacionado con Amanda, el posible primer ciclón, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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¿Cuándo se podría formar el posible ciclón Amanda?

De acuerdo con la Conagua, durante la temporada de ciclones tropicales 2026, en el Pacífico, se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos, de los cuales, entre 4 y 5 alcanzarían la categoría de huracán categoría 3, 4 o 5.

El primer ciclón que se formaría en el Pacífico recibiría el nombre de Amanda, según las previsiones de Conagua.

Hoy, 1 de junio de 2026, Conagua publicó un aviso en el que indicó que en aguas del Pacífico se formó una zona de baja presión, localizada al suroeste de la Península de Baja California, que mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, y 90%, en 7 días.

En caso de tomar fuerza, la zona de baja presión se convertiría en depresión tropical, posteriormente, se fortalecería en la tormenta tropical Amanda y si los vientos del ciclón superan los 118 kilómetros por hora, se convertiría en huracán.

En el reporte, Conagua mencionó que la zona de baja presión se localiza a 2,040 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h).

Sin embargo, Conagua subrayó que dicha zona de baja presión “no afectará a México”.

Además, la dependencia dijo que en el Pacífico también se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico, en 7 días.

Conagua agregó que la posible zona de baja presión tampoco afectará al país.