Aviso de Conagua por Posible Ciclón Amanda: ¿Cuándo se Puede Formar?

Aquí te informamos cuándo se podría formar el posible ciclón Amanda, el primero de la temporada 2026, en el Pacífico mexicano

Efectos de un ciclón en el PacificoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Ciclón Amanda en camino? Conagua informa sobre una baja presión con alta probabilidad de convertirse en ciclón. Descubre más detalles sobre su trayectoria.

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