¿Por Qué Hay Mega Marcha de la CNTE Hoy? Motivo de Manifestación en CDMX

Este lunes, 1 de junio de 2026, se prevé una mega marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Te decimo el motivo de su manifestación.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE se concentrarán a las 9:00 horas en:

Lugar: Ángel de la Independencia.

Destino: Zócalo Capitalino.

Cabe destacar que la sección 9 de la CNTE anunció que este lunes arribarán a la capital del país miles de profesores de Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Chihuahua y Sonora, entre otros estados, porque “hay un convencimiento entre los maestros de que es el momento de alzar la voz”.

Además, toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan una marcha, seis concentraciones, cuatro citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Motivo de manifestación en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE realizan un “Paro Nacional Indefinido”, para exigir a las autoridades:

La derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales

Protestar en el marco del Mundial de Futbol en México por el despojo y la gentrificación.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de Ciudad de México, destacó que en reunión de la dirección política nacional, convocada la tarde de ayer, “acordamos los detalles para el estallamiento de la huelga nacional este primero de junio”, con lo que formalmente iniciará una nueva jornada de lucha para el magisterio disidente de todo el país.

Anunció que este lunes todos los contingentes magisteriales están convocados a una megamarcha del Ángel de la Independencia al Zócalo; “aún no vislumbramos dónde será el espacio del plantón, pero es un hecho que lo habrá, porque ningún maestro se regresará a su estado”, adelantó.

No queremos goles, queremos frijoles.

Hernández Morales aseguró que en la capital del país “volverá a salir a las calles la ola roja, porque hay una coincidencia entre los maestros en que ya es el momento de que el Gobierno federal comprenda que no vamos a dejar de luchar por el derecho a una pensión digna y solidaria”.

Otros grupos sociales en apoyo

Se prevé que a la manifestación de la CNTE se sumen otras organizaciones en apoyo, ente ellas:

Secciones IX, X de la Ciudad de México de la CNTE, Sección XIX de Morelos, Sección VII de Chiapas, Sección XV de Hidalgo, Sección XXII Oaxaca, Sindicato Mexicano de Electricistas, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa, Comité 68 pro Libertad Democrático, Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, Agrupación de Trabajadoras de la Educación

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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