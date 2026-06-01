¿Por Qué Hay Mega Marcha de la CNTE Hoy? Motivo de Manifestación en CDMX

Te decimo el motivo de la mega marcha de integrantes de la CNTE hoy, 1 de junio de 2026, en la CDMX

Protesta de la CNTE en la CDMXProtesta de la CNTE en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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