¿Qué se Celebra en Junio 2026? Inicio del Mundial 2026, Día del Padre, Luna de Ciervo y Más

Llegamos a la mitad del año, en el que se celebran varias fechas importantes, en las que destaca el inicio del Mundial 2026, el Día del Padre, también habrá Luna de Ciervo durante junio. En N+ te contamos lo que pasará durante el sexto mes de año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Día de la Marina Nacional

El 1 de junio es el Día de la Marina Nacional, esta conmemoración se realizó por primera vez en 1942 durante un homenaje a las tripulaciones de los buques mexicanos “Potrero del Llano” y “Faja de Oro”, atacados y hundidos por submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se escogió el 1 de junio en remembranza al histórico primer zarpe en 1917 de un buque mercante, el vapor “Tabasco”, con una tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento, de acuedo con el Gobierno de Mexico.

La Marina es una de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con mayor credibilidad ante la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), entre marzo y abril de 2025, el 91.0% de la población identificó a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira, con mucha o algo de confianza. Le siguió la Fuerza Aérea Mexicana, con 89.3%.

Eventos deportivos en junio

Durante junio de 2026 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder, entre ellos, el Mundial 2026.

4 de junio: Finales de la NBA.

5 de junio: Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, en Montecarlo, Mónaco, concluye el 7 del mismo mes.

10 de junio: 24 horas de Le Mans, en Francia, se trata de la carrera de autos deportivos más famosa del mundo.

11 de junio: Inauguración del Mundial 2026 , habrá 104 partidos en el que participarán 48 equipos repartidos en 16 sedes de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. No te pierdas el México vs. Sudáfrica, partido de primera fase del Grupo A, en el Estadio Ciudad de México, puedes disfrutarlo a través de las plataformas de TUDN y ViX .

18 de junio: México vs. República de Corea, en el Estadio Guadalajara, y el inicio del US Open de Golf en Nueva York, Estados Unidos.

24 de junio: México vs. Chequia, en el Estadio Ciudad de México. Ambas selecciones ya se habían enfrentado en la Copa Mundial 1962.

Incendio en Guardería ABC en Hermosillo, Sonora

El 5 de junio se cumplen 17 años del trágico incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños y niñas fallecidos en 2009. Cada año, el Movimiento 5 de Junio realiza una marcha en memoria de las víctimas del incendio.

Fases Lunares en junio

Así queda el calendario lunar del mes de junio de 2026:

8 de junio de 2026: Cuarto menguante.

15 de junio de 2026: Luna nueva.

21 de junio de 2026: Cuarto creciente.

30 de junio de 2026: Luna llena, también conocida como Luna de Ciervo.

Primera captura de 'El Chapo' Guzmán

El 9 de junio se cumplen 33 años de la primera captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Guatemala en 1993, cerca de la frontera con Chiapas, luego fue extraditado a México e ingresado al penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, conocido como 'El Attiplano', dos años más tarde, fue enviado a Puente Grande, Jalisco, de donde escapó en 2001.

El Halconazo o "Masacre del Jueves de Corpus"

El 10 de junio se cumplen 55 años del 'Halconazo' o Matanza del Jueves de Corpus, un acto de represión ocurrido en 1971 contra estudiantes que protestaban en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (CDMX), por un grupo paramilitar conocido como "Los Halcones". Cada año se realiza una marcha en la CDMX para conmemorar este brutal hecho que dejó varios estudiantes muertos.

Inicio del Mundial 2026

El próximo 11 de junio de 2026 inicial la Copa Mundial de la FIFA 2026, una fiesta deportiva que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Ese mismo día, la Selección Mexicana jugará contra Sudáfrica, el partido será las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México. No te pierdas este y todos los partidos del Mundial a través de la señal de TUDN y ViX.

Día del Padre

El 21 de junio es Día del Padre, esta celebración no tiene una fecha definida en México. Se celebra el tercer domingo de junio de cada año. Fue en 1972 que se oficializó que el tercer domingo de junio se rindiera homenaje a los padres, gracias a una proclamación del presidente estadounidense Richard Nixon, toda vez que esta efeméride tiene sus orígenes en dicho país de Norteamérica, fecha que se adoptó en México y algunos otros países de Latinoamérica.

Inicio del verano

El 21 de junio inicia el verano en el hemisferio norte, comenzará a las 9:24 horas, de acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional de España, durará 93 días y 16 horas, y terminará el 23 de septiembre con el comienzo del otoño.

Marcha del Orgullo LGBT+

El 27 de junio es la Marcha del Orgullo LGBT+, como cada año se realizará en la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Luna de Ciervo

El 30 de junio no te puedes perder la Luna de Ciervo, se le conoce así a la primera Luna llena del verano, se llama así porque corresponde con el momento del año en que los ciervos machos cambian de cornamenta, sin embargo, en otras culturas también se le conoce como:

Primera Luna Llena del Verano.

Luna del Trueno.

Luna de Eno.

Fechas importantes y efemérides de junio 2026, en México

1 de junio: En 1906 estalló la huelga en el Mineral de Cananea, Sonora. Los obreros se manifestaron por mejoras salariales y de condiciones de trabajo.

3 de junio: Aniversario luctuoso de Amalia González Caballero de Castillo Ledón (en 1986), primera mujer que integró un gabinete presidencial, primera embajadora y fundadora del Club Internacional de Mujeres. Figura importante para concretar el voto a la mujer.

6 de junio: En 1990 se crea la primera Comisión Nacional de Derechos Humanos.

12 de junio: El transbordador Discovery de la NASA colocó en órbita el primer satélite mexicano, Morelos I, en 1985.

19 de junio: Aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis (2010) , escritor y periodista, autor de Días de guardar y Amor perdido, entre otros libros.

24 de junio: Aniversario luctuoso del pintor y muralista Rufino Tamayo (1991).

Fechas conmemorativas en junio de 2026 en el mundo

1 de Junio: Día Mundial de los Arrecifes.

3 de junio: Día Mundial de la Bicicleta.

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.

8 de junio: Día Mundial de los Océanos.

12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

20 de junio: Yellow Day, el Día Más Feliz del Año.

28 de junio: Día Internacional del Orgullo LGBT.

30 de junio: Día de las Redes Sociales.

Con información de N+

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