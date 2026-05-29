¿Qué se Celebra en Junio 2026? Inicio del Mundial 2026, Día del Padre, Luna de Ciervo y Más

Estas son las efemérides y fechas más importantes de junio de 2026, que se celebran a mitad del año en México y el mundo

Mascotas del Mundial 2026Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Qué Se Celebra en Junio 2026? Efemérides y Fechas Más Importantes