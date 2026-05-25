Fidalgo y Quiñones Se Integran a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

El español Álvaro Fidalgo y el colombiano Julián Quiñones, naturalizados mexicanos, se unieron a la concentración a la selección mexicana

Álvaro Fidalgo y Javier Aguirre durante un partido de la Selección MexicanaFoto: Reuters

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Fidalgo y Quiñones se suman al Tri rumbo al Mundial 2026. ¿Lograrán consolidarse en el equipo titular? No te pierdas los detalles de su integración y próximos partidos.

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