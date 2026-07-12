Multan a la FMF con 42.8 Millones de Pesos por Violaciones a Protección de Datos Personales

La resolución determinó que la FMF incurrió en diversas faltas relacionadas con el manejo de información biométrica

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Multan a la FMF con 42.8 millones por violaciones en el manejo de datos biométricos. La seguridad de tus datos está en juego. Infórmate más.

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