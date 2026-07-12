Multan a la FMF con 42.8 Millones de Pesos por Violaciones a Protección de Datos Personales

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue sancionada con una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos por irregularidades en el tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema FAN ID, utilizado para identificar a los aficionados y controlar el acceso a los estadios.

La resolución de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinó que la FMF incurrió en diversas faltas relacionadas con el manejo de información biométrica, al no informar de manera clara que las fotografías recabadas para generar el FAN ID constituyen datos personales sensibles.

El FAN ID es un sistema de identificación digital —o mediante una tarjeta física— implementado para los asistentes a eventos deportivos, con el propósito de reforzar la seguridad en los estadios y facilitar el ingreso de los aficionados.

De acuerdo con la investigación, el aviso de privacidad no precisaba el carácter sensible de los datos biométricos, lo que impedía que los usuarios conocieran el alcance del tratamiento de su información y pudieran decidir de manera plenamente informada sobre su uso.

Asimismo, se concluyó que la FMF no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar esa información. En lugar de utilizar mecanismos que acreditaran de forma inequívoca la autorización del usuario, como una firma autógrafa o electrónica, la Federación únicamente solicitó marcar una casilla de aceptación en su plataforma digital.

¿Cómo se fijó el monto?

La investigación también estableció que la FMF incumplió con los principios de licitud y responsabilidad, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales de los aficionados.

El monto de la multa se fijó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos involucrados y la capacidad económica de la Federación, con base en su declaración fiscal correspondiente al ejercicio 2024.

La resolución puede ser impugnada por la FMF a través de los recursos legales previstos, por lo que la sanción aún no es definitiva.