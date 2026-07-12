México Queda Bajo Investigación de la FIFA por Reportes Durante el Mundial 2026

La FIFA analiza denuncias presentadas por Fare Network tras la presunta reaparición de gritos discriminatorios en dos partidos de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

FMF puede enfrentar sanción por presunto grito homofóbico de la afición. Foto: APFMF puede enfrentar sanción por presunto grito homofóbico de la afición. Foto: AP

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