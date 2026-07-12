México Queda Bajo Investigación de la FIFA por Reportes Durante el Mundial 2026

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ya terminó en la cancha, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún podría enfrentar consecuencias derivadas de lo ocurrido en las tribunas.

De acuerdo con información publicada por medios estadounidenses, la organización Fare Network presentó reportes ante la FIFA por la presunta reaparición del grito homofóbico durante los encuentros que el Tricolor disputó ante Chequia e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

La existencia de las denuncias fue confirmada por Piara Powar, director ejecutivo de Fare Network, organismo que colabora con la FIFA en la identificación y documentación de actos de discriminación en los estadios. El directivo explicó que los informes ya fueron entregados al organismo rector del futbol mundial, que será el encargado de revisar las pruebas y determinar si procede alguna sanción.

¿Qué consecuencias podría enfrentar la FMF?

Si la FIFA concluye que hubo conductas discriminatorias durante esos encuentros, la Federación Mexicana de Futbol podría ser objeto de distintas medidas disciplinarias. Entre las posibles sanciones se encuentran multas económicas o la obligación de disputar futuros partidos internacionales a puerta cerrada.

Al referirse al tema, Piara Powar señaló que el problema no debe considerarse permanente y destacó que es posible generar un cambio positivo, especialmente porque la FMF ya ha sido sancionada anteriormente por situaciones similares.

Hasta ahora, la FIFA no ha anunciado una resolución sobre el caso. Será después de analizar los reportes y las pruebas presentadas cuando el organismo determine si impondrá alguna sanción a la Federación Mexicana de Futbol.