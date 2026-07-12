¿A Qué Hora Juega Argentina vs Inglaterra Este Miércoles 15 de Julio En Semifinal del Mundial?

El duelo por un lugar en la final del Mundial 2026 enfrentará a dos de las selecciones más tradicionales del futbol. Te contamos el horario y cómo llegan ambos equipos.

Llegan las semifinales: Argentina vs Inglaterra. Foto: APLlegan las semifinales: Argentina vs Inglaterra. Foto: AP

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