¿A Qué Hora Juega Argentina vs Inglaterra Este Miércoles 15 de Julio En Semifinal del Mundial?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más emocionante. Estamos a solo unos días de conocer al nuevo campeón del mundo. Después de casi un mes de competencia, el torneo ha dejado sorpresas, eliminaciones inesperadas y nuevas figuras que han acaparado los reflectores.

El histórico desempeño de Noruega, liderada por Erling Haaland, el crecimiento de jóvenes talentos como Gilberto Mora con México y el protagonismo de varias selecciones que rompieron los pronósticos han convertido esta edición en una de las más memorables de los últimos años.

Ahora, todas las miradas están puestas en las semifinales, donde Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los enfrentamientos con mayor historia en las Copas del Mundo. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá al segundo finalista del Mundial 2026. Después de que Francia y España se enfrenten un día antes, el martes 14 de julio, a la misma hora.

Duelo de figuras

Argentina llega a esta ronda tras confirmar su condición de candidata al título. Esta selección ha combinado la experiencia de sus referentes con el talento de una nueva generación que ha respondido en los momentos decisivos.

Uno de los grandes focos de atención ha sido Lionel Messi, quien, a sus 39 años, sigue siendo un jugador activo y recientemente renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028, lo que le permitiría continuar jugando hasta los 41 años. Junto a Messi, futbolistas como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero han sostenido el buen rendimiento del conjunto sudamericano

Del otro lado estará Inglaterra. El equipo europeo ha mantenido una defensa sólida y una ofensiva encabezada por Harry Kane, quien continúa siendo uno de sus principales referentes. A su alrededor, jugadores como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer y Declan Rice han tenido actuaciones destacadas que explican el recorrido inglés hasta las semifinales.

Rivalidad histórica

Además del boleto a la final, el partido reavivará una de las rivalidades más recordadas en la historia de los Mundiales. Argentinos e ingleses han protagonizado enfrentamientos inolvidables, desde el polémico duelo de México 1986, con la “mano de Dios” y el “gol del siglo” de Diego Armando Maradona, hasta los cruces más recientes, por lo que el choque de este miércoles promete añadir un nuevo capítulo a esa historia.

Con el Mundial 2026 entrando en su recta final, el vencedor de este encuentro quedará a un solo paso de levantar el trofeo más importante del futbol internacional, mientras que el derrotado tendrá que conformarse con disputar el partido por el tercer lugar, el sábado 18 de julio, a las 15 horas.