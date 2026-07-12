EUA Asegura que el Estrecho de Ormuz Permanece Abierto Pese a Advertencia de Irán

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que el tránsito marítimo continúa con normalidad, mientras Irán sostiene que mantendrá cerrado el estratégico paso "hasta nuevo aviso".

Nuevas tensiones entre EUA e Irán por estrecho de Ormuz. Foto: APNuevas tensiones entre EUA e Irán por estrecho de Ormuz. Foto: AP

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