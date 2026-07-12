EUA Asegura que el Estrecho de Ormuz Permanece Abierto Pese a Advertencia de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este domingo que el Estrecho de Ormuz permanece abierto para todas las embarcaciones que naveguen de manera legal, en respuesta al anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán de que el estratégico paso marítimo permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso".

A través de una publicación en la red social X, el mando militar estadounidense, responsable de las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente y parte de Asia, afirmó que las fuerzas estadounidenses están desplegadas y listas para garantizar la libertad de navegación en la zona.

"El Estrecho de Ormuz está abierto a todas las embarcaciones que busquen transitar legalmente por la vía navegable internacional. Las fuerzas estadounidenses están posicionadas y preparadas para garantizar que la libertad de navegación siga disponible a pesar de la agresión, acoso, amenazas y declaraciones arbitrarias injustificadas por parte de Irán. Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", señaló el CENTCOM.

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Amenaza Irán por estrecho de Ormuz

El pronunciamiento se produjo después de que la Guardia Revolucionaria de Irán informara, mediante un comunicado difundido por la radiodifusora estatal IRIB, que el estrecho permanecerá cerrado debido a que varias embarcaciones habrían ignorado la instrucción de navegar únicamente por una zona autorizada.

De acuerdo con la versión de las autoridades iraníes, uno de los buques puso en riesgo la seguridad marítima, por lo que fue interceptado por la armada de la Guardia Revolucionaria tras realizar disparos de advertencia. El cuerpo armado sostuvo que no permitirá el tránsito de embarcaciones mientras continúe lo que calificó como interferencia de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz.

Además, el comunicado advirtió que la medida permanecerá vigente "hasta nuevo aviso" y señaló que cualquier acción de Estados Unidos contra Irán recibirá una respuesta contundente, incluyendo posibles ataques contra bases consideradas enemigas en la región.

El Estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Por esta vía transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural, por lo que cualquier tensión en la zona genera preocupación en los mercados energéticos y en la comunidad internacional.