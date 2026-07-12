Trump Lamenta la Muerte de Graham: "Era un Verdadero Patriota Estadounidense"

El legislador fue una de las voces más influyentes de Washington en materia de defensa y política exterior.

Trump GrahamDiversos cargos israelíes, como el presidente, Isaac Herzog, o el ministro de Defensa, Israel Katz, también lamentaron la muerte de Graham. Foto: Reuters.

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El presidente Trump destaca a Lindsey Graham como uno de los mejores senadores y patriotas. Graham, voz clave en Washington, falleció repentinamente. Próximamente se anunciarán los detalles de su despedida.

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