Trump Lamenta la Muerte de Graham: "Era un Verdadero Patriota Estadounidense"

El presidente Donald Trump lamentó la muerte del senador republicano Lindsey Graham, a quien definió como un verdadero patriota de Estados Unidos, y anticipó que tendrá una ceremonia de despedida especial.

En una publicación en su plataforma de Truth Social, el mandatario afirmó que el legislador era muy trabajador y fue una de las mejores personas que conoció.

"El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y uno de los mejores senadores que he conocido, ¡ha muerto! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense", publicó.

"¡Lindsey será profundamente extrañado! ¡¡¡PRÓXIMAMENTE SE DARÁN A CONOCER LOS DETALLES Y LOS ARREGLOS!!! ¡Qué triste!", añadió.

Graham falleció este sábado 11 de julio debido a una enfermedad breve y repentina, anunció su oficina. Era un aliado estratégico de Trump y una de las voces más influyentes de Washington en materia de defensa y política exterior.

Netanyahu expresa condolencias

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, igual lamentó este domingo la muerte de Graham, al que describió como "un gran amigo de Israel" y "un querido amigo mío".

Netanyahu dijo que Graham entendía que la seguridad de Israel y Estados Unidos es inseparable y dedicó su vida a defender a Estados Unidos, fortalecer la alianza entre Estados Unidos e Israel y defender al mundo libre.

"Israel ha perdido a uno de sus mejores amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un amigo querido", dijo Netanyahu, que transmitió sus condolencias a la familia de Graham y al pueblo estadounidense.

President Donald J. Trump on the passing of Senator Lindsey Graham: pic.twitter.com/m2Mb5m1EKz — The White House (@WhiteHouse) July 12, 2026

El senador servía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel.

Diversos cargos israelíes, como el presidente, Isaac Herzog, o el ministro de Defensa, Israel Katz, también lamentaron la muerte de Graham, quien hace apenas dos días se encontraba de visita en Kiev para mantener un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

ASJ