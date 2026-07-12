Estados Unidos Ataca Irán y Alcanza 140 Objetivos Tras Agresión a Barco en Ormuz

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán y alcanzó 140 objetivos después de que fuerzas iraníes lanzaron proyectiles contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, la cual ardió en llamas y fue abandonado por la tripulación.

Teherán respondió con misiles y drones hacia Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

"Las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aeronaves de combate con base en tierra y en el mar, drones y buques de guerra", asegúro el Comando Central de Estados Unidos.

"Entre los objetivos alcanzados se encontraban sitios de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación y posiciones de vigilancia costera", añadió.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que, como parte de la tercera fase de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos, lanzó un ataque sorpresa de gran escala contra el puerto de Duqm, en Omán.

Según aseguró, destruyó instalaciones de apoyo logístico para buques de la Marina estadounidense y centros de abastecimiento de combustible para portaaviones estadounidenses.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el principal punto de fricción en cualquier negociación entre Irán y Estados Unidos para encontrar un fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Por esa vía pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial antes de la guerra.

El control de Irán sobre el paso marítimo a lo largo del conflicto ha desatado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Este nuevo intercambio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que un acuerdo provisional y un alto el fuego en la guerra con Irán habían "terminado".

"Irán tomó una mala decisión. Ahora lo pagan", indicó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en redes sociales.

El ejército estadounidense informó que ha alcanzado más de 300 objetivos en Irán la última semana por orden de Trump para reducir la capacidad del régimen de ofensivas contra marinos civiles y buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

"El tránsito de buques mercantes por este importante corredor marítimo internacional continúa", afirmó.

Sin embargo, antes de la ofensiva, la Guardia Revolucionaria Iraní afirmó que el estrecho de Ormuz se cerraría "hasta nuevo aviso".

El CENTCOM aseguró que desde principios de mayo, Estados Unidos ha ayudado a proteger el paso de más de 800 barcos comerciales y 400 millones de barriles de petróleo por el cruce.

ASJ