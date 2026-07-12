Estados Unidos Ataca Irán y Alcanza 140 Objetivos Tras Agresión a Barco en Ormuz

La vía marítima se ha convertido en el principal punto de fricción en cualquier negociación entre Irán y Estados Unidos para encontrar un fin a la guerra

IránEl control de Irán sobre la vía a lo largo del conflicto ha desatado una crisis energética en todo el mundo. Foto: CENTCOM.

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EE.UU. responde con fuerza: 140 blancos iraníes alcanzados tras ataque a barco en Ormuz. La crisis energética se intensifica mientras el control del estrecho sigue en disputa.

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