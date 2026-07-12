Definidas las Semifinales del Mundial 2026; Estos son los Cruces

Ya se conoce a los cuatro equipos clasificados para las semifinales del Mundial 2026: Francia, España, Inglaterra y Argentina definirán al campeón del mundo

Jude Bellingham de la selección de Inglaterra, en el Mundial 2026Foto: Getty Images
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