Definidas las Semifinales del Mundial 2026; Estos son los Cruces

El Mundial 2026, la primera edición de la historia con 48 selecciones nacionales, ha entrado en su etapa de máxima ebullición. Tras un mes de intensos partidos en los terrenos de juego de Estados Unidos, México y Canadá, la antepenúltima ronda del torneo ha quedado definida, configurando un cuadro de semifinales que promete paralizar al planeta entero.

El continente europeo ha impuesto sus condiciones de manera imponente en las llaves de cuartos de final, dejando claro que las potencias de la UEFA llegaron al continente americano con la firme intención de llevarse el trofeo a casa, pues solamente queda un equipo no europeo.

Argentina, vigente campeona del mundo; Francia, España e Inglaterra, son las cuatro selecciones que se mantienen con vida y buscarán un boleto a la gran final de la Copa del Mundo. Estos son los cruces para las semifinales.

El Clásico de Europa: Francia vs España

El primer cruce de semifinales de este magno torneo es un auténtico plato fuerte del balompié internacional: Francia frente a España. Este compromiso se disputará el próximo martes 14 de julio.

El cuadro dirigido por Didier Deschamps amarró su clasificación tras imponer la jerarquía de su plantilla con un sólido triunfo de 2-0 frente a la revelación africana, Marruecos, gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Por su parte, la escuadra española certificó su boleto a la antesala de la final al derrotar en un partido dramático y de alto ritmo competitivo a Bélgica por marcador de 2-1 en la sede de Los Ángeles. Las jóvenes promesas españolas, con Lamine Yamal a la cabeza, buscarán romper el cerrojo galo en una de las rivalidades más vibrantes de los últimos años.

Inglaterra Espera Rival en Atlanta

En el otro sector del cuadro, la semifinal promete ser un choque de alta tensión histórica y futbolística. La selección de Inglaterra ya se encontraba instalada en la antesala de la final tras ponerle fin al sueño de la sorprendente Noruega de Erling Haaland con un dramático 2-1 en tiempos extra, sellado por un gol de Jude Bellingham.

Su rival será nada menos que la selección de Argentina. En un partido no apto para cardíacos disputado en Kansas City, la 'Albiceleste' logró destrabar un durísimo compromiso frente a Suiza. Tras empatar 1-1 en el tiempo regular, el conjunto sudamericano impuso la jerarquía de sus individualidades en la prórroga para llevarse la victoria definitiva por 2-1. Con este resultado, el campeón del mundo de 2022 mantiene vivo el sueño del bicampeonato.