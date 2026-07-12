El Último Video de Jayden Adams Con Sudáfrica Antes De Su Muerte

Una grabación del mediocampista tras el partido contra Corea del Sur refleja su distanciamiento de los festejos, en un escenario marcado por la pérdida familiar que vivió durante el torneo.

Jayden Adams. Foto: AFPJayden Adams. Foto: AFP

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Jayden Adams, pieza clave en la victoria de Sudáfrica, se muestra distante en un video tras perder a su abuela. Un vistazo a su momento personal antes de su muerte.

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