El Último Video de Jayden Adams Con Sudáfrica Antes De Su Muerte

El mediocampista defensivo de la selección de Sudáfrica, Jayden Adams, falleció este sábado 11 de julio de 2026 en el barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo. Aún no se han hecho públicas las causas de muerte. Pero se cree que atravesaba por un momento personal complicado.

De hecho, después de su muerte ha comenzado a circular un video filmado en los vestidores del equipo durante la Copa del Mundo, que está generando diversas reacciones, debido a la actitud del futbolista.

Las imágenes corresponden a los momentos posteriores al partido en el que Sudáfrica se impuso 1-0 ante Corea del Sur. Aquel encuentro se definió por un estricto planteamiento táctico en el que Adams fue una pieza central; su labor consistió en contener las líneas de ataque del conjunto asiático para asegurar la clasificación de su país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Murió Jayden Adams, Futbolista de Sudáfrica que Enfrentó a México en el Mundial 2026

Sentado en silencio

Sin embargo, mientras el resto de la plantilla sudafricana celebraba el triunfo con saltos y abrazos, Adams permaneció sentado. El jugador, quien portaba el número 23 en su playera, mantuvo el cuerpo inclinado hacia adelante, con un semblante serio y apartado del festejo colectivo, solo observando a sus compañeros.

El contenido del clip, que dura solo unos segundos, se vincula con la situación personal que el jugador atravesaba en esos días. Apenas un día antes del compromiso anterior frente a la República Checa, Adams sufrió la pérdida de su abuela. Pese al suceso, el futbolista permaneció con el equipo y disputó los minutos en la cancha, una decisión que se tomó como una muestra de disciplina profesional.